Säkert berättad ungdomsfilm om sorg och skuldkänslor

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Sigrid Johnson som Sasha.

Comedy queen

Regi Sanna Lenken , med Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Ellen Taure, Anna Bjelkerud, Camila Bejarano Wahlgren, Iggy Malmborg, Adam Daho.

DRAMA 13-åriga Sasha sörjer mamma som dog förra hösten. Sasha minns fina stunder med mamman, men också moderns depression. Hennes ledsna pappa vill att Sasha ska öppna sig för psykologen, men Sasha försöker hitta sitt eget sätt att gå vidare. Hon ska inte bli som mamma. Mamma hade långt hår. Mamma läste böcker.

Sasha vill få pappa att skratta igen. Hon tittar själv på olika stand up-komiker, och vill pröva på att roa från scen. Kan en redovisning i skolan vara ett bra tillfälle att testa skämt? Har hon humor?

”Comedy queen” är en rörande historia om sorg och skuldkänslor. Sigrid Johnson är mycket bra i huvudrollen, och det är rakt igenom välspelat och skickligt berättat av regissören Sanna Lenken. Linn Gottfridsson har skrivit manus efter Jenny Jägerfelds roman, med lyhört öra för tonåringars smärtor.

Tiden är just nu, platsen är ett Stockholm där det låter som om de flesta flyttat in från Göteborg. Känslorna är tidlösa, liksom Sashas känslobåge. Hon går från förnekelse till ilska till att hitta en balans med alla känslor. Solen skiner och radion spelar alltid John Denvers ”Take me home, country roads”.

En välbekant väg, med starka känslor. ”Comedy queen” följer den snitslade banan med säker hand.

Publisert: Publicerad: 10 februari 2022 kl. 17.00

LÄS VIDARE