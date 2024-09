James Cameron bekräftar: Kate Winslet klar för ”Avatar 3”

Började samarbetet i filmen ”Titanic”

TT

Publicerad 2023-12-13

Skådespelaren Kate Winslet återvänder i rollen som Na'vi-krigaren Ronal i kommande Avatarfilm, den tredje i ordningen.

Det bekräftar filmens regissör James Cameron enligt Deadline.

Winslet gjorde debut som avatar i Camerons andra film ”Avatar: The Way of Water”, som kom ut 2022.

expand-left helskärm Kate Winslet är tillbaka som Ronal i "Avatar 3". Arkivbild.

I ”Avatar 3” ska Kate Winslet få mer att göra än i tvåan, där hennes insats var ganska liten. Hon ska även ha förberett sig genom att ha ”gått i skola” hos en riktig shaman, enligt regissören. Filmen väntas ha premiär runt jul 2025.

Winslet och Cameron arbetade för första gången ihop med filmen ”Titanic,” 1997. Det här blir deras tredje samarbete.