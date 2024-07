Helen Mirren levererar suveränt porträtt

Men ”Golda” borde handlat mer om henne som person

Uppdaterad 2023-10-10 | Publicerad 2023-10-06

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm ”Golda”.

Golda

Regi Guy Nattiv, med Helen Mirren, Liev Schreiber, Camille Cottin, Ellie Piercy, Rami Heuberger, Lior Ashkenazi.

Helen Mirren, en av världens bästa skådespelerskor, som Golda Meir, en av 1900-talets mest kända kvinnliga politiker.

Kan det bli bättre?

Ja, det kan det, om filmen till exempel hade handlat mer om henne, än om Jom kippur-kriget i oktober 1973.

DRAMA. Filmtiteln ”Golda” blir därför lite missvisande. De som vill ha en regelrätt biografi om Golda Meir (1898–1978), bör hellre söka upp den amerikanska tv-filmen ”En kvinna kallad Golda” från 1982, med Ingrid Bergman (1915–1982) i titelrollen. För övrigt hennes sista filmroll.

”Golda” utspelas under det näst sista året av hennes tid som premiärminister i Israel. Hon är 75 år gammal, börjar bli lite trött och behandlas för lymfkörtelcancer. Nästan hela filmen utspelas under de knappt tre veckor när Jom kippur-kriget pågick. En koalition av arabiska stater under ledning av Egypten och Syrien påbörjade ett överraskningsanfall mot Israel under den heligaste dagen i judendomen, Jom kippur.

Filmen följer henne när hon omväxlande tar in information, ger förslag eller direkt order i den bunker där de militära höjdarna styr vad som händer på krigsfältet. Bland dem finns förstås Moshe Dayan (1915–1981), försvarsministern som blev känd för att han hade en svart lapp för ena ögat. Han spelas, ganska entonigt, av Rami Heuberger.

De israeliska skådespelarna har över huvud taget ganska otacksamma roller. Några få repliker var. Camille Cottin, från tv-serien ”Ring min agent”, har en lite större roll, som Golda Meirs närmaste assistent. En lite större roll har även Liev Schreiber, som USA:s dåvarande utrikesminister Henry Kissinger.

Att Helen Mirren fick rollen var omstritt. Hon fick den i en tid när debatten just hade blossat upp om identitetspolitik, om att till exempel transpersoner skulle spelas av transpersoner, judar av judar och så vidare.

Det finns förstås en poäng i det, men det får inte gå till överdrift. Hennes svar var att då kanske inte judar skulle få spela folk utan judisk bakgrund. Framför allt svarade hon genom att leverera suveränt porträtt av Golda Meir. Hennes sätt att tala, röra sig, röka (hon kedjeröker oavbrutet genom hela filmen). Ingen kan rimligtvis klaga på hMirrens insats i filmen.

Värre är att det som dominerar är Jom kippur-kriget i sig. Regissören Guy Nattivs sätt att blanda radioanrop från krigsfältet, arkivbilder och annat som bara rör till det, gör att det tar över, att kriget blir som ett slags märkligt tv-spel.

Filmen visas på bio.

Passa även på att se...

... ”Oppenheimer”, ett betydligt bättre drama med storpolitikiska händelser bakom personporträtten.

Visste du att...

... Helen Mirren varje dag tillbringade 3,5 timmar i sminkstolen när hon förvandlades till Golda Meir?

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och X (Twitter) för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.