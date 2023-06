Allt om sommarfilmerna – och superkrocken i juli

Uppdaterad 12:31 | Publicerad 10:29

Den 21 juli inträffar den stora biokrocken. Sommarens två största filmer har premiär samma dag. ”Barbie” eller ”Oppenheimer”. Vilken väljer du?

Här är allt om sommarens största biopremiärer.

”Asteroid city” (premiär 9/6).

Regissören Wes Anderson använder sitt alldeles egna filmspråk och en rad Hollywoodstjärnor med Scarlett Johansson och Tom Hanks i spetsen för att berätta historien om en stjärnskådarträff för ungdomar i öknen på 1950-talet. Plötsligt tvingas de in i karantän.

helskärm ”The Flash”.

”The Flash” (14/6).

Ezra Miller spelar DC-hjälten The Flash i en film som har avverkat hela fyra regissörer innan den når vita duken. Vår hjälte reser tillbaka i tiden för att förhindra sin mors död. Förhandssnacket har mest handlat om att Michael Keaton och Ben Affleck dyker upp i varsin version av Batman.

”Blackberry” (16/6).

Innan vi fick ”smarta telefoner” fanns Blackberry, det coolaste innan Applechefen Steve Jobs 2007 lanserade Iphone. Det här är en kritikerhyllad dramakomedi om det kanadensiska företagets uppgång och – mycket hårda – fall.

”Indiana Jones and the dial of destiny” (28/6).

Ett sista äventyr för Harrison Ford, 80, som föryngrats med datorhjälp i några scener. Den här gången får han hjälp av sin guddotter Helena (Phoebe Waller-Bridge) för att hindra nazisterna (ledda av Mads Mikkelsen) att lägga vantarna på en tidsmaskin.

”No hard feelings” (30/6).

Jennifer Lawrence visar upp en ny sida av sig själv i den här grabbiga komedin om en ung fattig tjej som anlitas för att vara sällskap till en inbunden och blyg kille (Andrew Barth Feldman) för att lära honom om livet innan han drar i väg till college.

helskärm Mila (Flutra Cela) och Kia (Judith Sigfridsson) drömmer om att bli fotbollsproffs i sommarens stora svenska ungdomsfilm "Forever". Pressbild.

”Forever” (7/7).

Sommarens stora svenska ungdomsfilm handlar om två tjejer som älskar fotboll. Men när deras lag får en ny tränare (Agnes Lindström Bolmgren) som kräver hårdare satsning förändras delas relation. Är det värt att offra sin kompis för att lyckas?

”Elementärt” (7/7).

I Pixars nya animerade storfilm lever eld, vatten, jord och luft sida vid sida utan närmare kontakt i en stad som ser ut som New York. Men vad händer när de fyra elementen börjar beblanda sig med varandra? Och till och med blir kära? Jo, temat för filmen är förstås migration och tolerans.

”Mission: impossible – Dead reckoning part one” (12/7).

Tom Cruises sjunde ”Mission: impossible”-film blev så maffig att den måste delas upp i två delar. Så det kommer en uppföljare nästa sommar. Den här gången hotar krig att bryta ut och Ethan Hunt (Cruise) och hans gäng måste konfrontera den mystiske och ondskefulle Gabriel.

helskärm Ryan Gosling och Margot Robbie spelar Ken respektive Barbie i Greta Gerwigs storfilm "Barbie", en av sommarens mest emotsedda filmer. Pressbild.

”Barbie” (21/7).

I regissören Greta Gerwigs hett emotsedda film lever Barbie (Margot Robbie) det perfekta livet med de andra dockorna i Barbieland tills hon och Ken (Ryan Gosling) en dag måste ge sig ut i den verkliga världen – Los Angeles. Där upptäcker hon att livet inte riktigt är som hemma i dockskåpet.

helskärm Cillian Murphy spelar atombombens fader i Christopher Nolans nya film "Oppenheimer". Pressbild.

”Oppenheimer” (21/7).

Christopher Nolan berättar den ödesmättade historien om Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) som uppfann atombomben och därmed vann andra världskriget åt USA, men samtidigt plågades oerhört över att ha skapat ett massförstörelsevapen som kan utplåna världen.

”Book club: The next chapter” (18/8).

Feelgoodfilm med Jane Fonda och Diane Keaton om fyra väninnor i mogen ålder som åker till Italien på möhippa. Mellan turistfällorna och den goda maten stöter de på gamla (och nya) älskare och kommer på nya sanningar om livet.

”Vem är du, Mamma Mu?” (25/8).

Mamma Mu vill göra sin egen mu-sikal, men råkar tappa bort Lillebrors älskade nalle. Tillsammans med Kråkan tar hon upp jakten på gosedjuret. Ny animerad barnfilm om de älskade figurerna som skapades av Jujja och Tomas Wieslander.