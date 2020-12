Tre Hollywood-kvinnor med utsökt samspel

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 11 december 2020 kl. 08.27

DRAMAKOMEDI

Let them all talk

Regi Steven Soderbergh, med Meryl Streep, Dianne Wiest, Candice Bergen, Lucas Hedges.

Tre äldre kvinnor på en Atlantkryssning i en film som spelats in i realtid.

Låter kanske riskfyllt, men knappast med Meryl Streep i centrum.

Steven Soderberghs nya film bjuder på tre äldre skådespelerskor i högform.

Meryl Streep spelar en populär författare som tar båten, ett lyxkryssningsfartyg, från New York till London för att ta emot ett fint pris. Hon bjuder med två väninnor från universitetstiden (Dianne Wiest, Candice Bergen) och sin unga brorson (Lucas Hedges) på resan.

Med ombord är även ett par andra personer som spelar viktiga roller i författarens liv. Gamla oförrätter avhandlas, kanske tillkommer några nya. Det slår gnistor om spelet mellan de tre kvinnorna och brorsonens spirande romans med en lite äldre kvinna (Gemma Chan) är också intressant.

Steven Soderbergh är inte som andra filmregissörer. Under senare år har han gjort allt från att ”pensionera” sig (strax efter 50-strecket), något han snabbt ångrade och tog tillbaka, till att ha gjort hela långfilmer med mobiltelefoner.

Här har han gjort filmen under de sju dygn det tog att genomföra kryssningen med Queen Mary 2 över Atlanten, med allt vad det innebär av tidspress och kompromisser.

Det präglar väl filmen till viss del. Ibland är den lite lös i konturerna. Men det uppvägs främst av de tre äldre kvinnornas utsökta samspel.

Filmen streamas på HBO Nordic.

