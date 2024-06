Vi listar de bästa filmpremiärerna 2023

Filmprofilerna plockar ut årets höjdpunkter

Publicerad 2023-12-27

JAN-OLOV ANDERSSON

Filmåret 2023 var alldeles underbart.

Och samtidigt alldeles förfärligt.

Om man som jag haft ynnesten att få åka på filmfestivalerna i Cannes och Venedig, har jag kunnat se hur många bra filmer som helst. Sett att filmkonsten i allra högsta grad lever även efter pandemin. Det har vimlat av filmer som provocerat och väckt tankar, som upprört och berört, som lockat till skratt och tårar.

Här är 2023 års bästa utländska filmer (några hade premiär utomlands redan 2022):

1 Holy spider. 2 The banshees of Inisherin. 3 Oppenheimer. 4 The Fabelmans. 5 Höstlöv som faller. 6 Killers of the flower moon. 7 En vacker dag… 8 Tár. 9 Rebel. 10 Fritt fall. 11 Past lives. 12 No bears. 13 Fair play. 14 Minnas Paris. 15 Andra människors barn.

En del filmer som inte platsar på topplistan är sådana som ändå fastnar. Som Brandon Cronenbergs bisarra ”Infinity pool”, med Alexander Skarsgård i en härligt vågad roll. Eller ”No hard feelings”, för Jennifer Lawrences högst oväntade nakenslagsmål, en scen som tydligen var hennes egen idé.

Årets fenomen var Barbenheimer. Bara för att ”Barbie” och ”Oppenheimer” hade världspremiär samma dag, bestämde sig många runtom i världen för att se filmerna på samma dag. Att skapa en sådan double bill. Succé för båda filmerna. Tänk att en så allvarlig film som ”Oppenheimer”, om atombombens skapare, har lockat nästan 700 000 biobesökare till svenska biografer.

Men för svensk film har det varit ett förfärligt år på bio.

Inte kvalitetsmässigt. Här är 2023 års bästa svenska filmer:

1 Konferensen. 2 En dag kommer allt det här bli ditt. 3 Motståndaren. 4 Hammarskjöld. 5 Tillsammans 99. 6 Avgrunden. 7 Son of the mullah. 8 Andra akten. 9 En dag och en halv. 10 Forever.

Men publikmässigt. I stort sett är det bara barn- och familjefilmer som lockat publiken. Flera av de filmer som fått flest Guldbaggenomineringar, har bara lockat några tusen till biosalongerna.

Gänget bakom ”Hammarskjöld” pratade om en Hammarrace-effekt. Att folk ska vilja se båda de vitt skilda juldagspremiärerna, seriösa ”Hammarskjöld” och lättsamma ”Ett sista race”.

Det vore välbehövligt för svensk film.

KAROLINA FJELLBORG

En brokig bukett favoritfilmer från 2023.

arrow The Fabelmans

Mästaren Steven Spielberg vände kameran mot sin egen familj och barndom, i den här semi-självbiografiska historien om en pojkes passion för film. Bitterljuvt, nostalgiskt och tämligen ljuvligt.

arrow Sisu

Stilsäkert, stenhårt och skojigt finskt ultravåld, om hur en veteran från vinterkriget slaktar nazister som försöker stjäla hans guld medan de retirerar från Lappland.

arrow Konferensen

Patrik Eklund gjorde en halvgalen och helfestlig slasherkomedi av Mats Strandbergs bok om konferensen från helvetet. Med en dynamitinsats av Adam Lundgren som tvålfagert fullblodsego.

arrow Oppenheimer

Vansinnigt välskrivet och snyggt om ”atombombens fader” av Christopher Nolan. Verkligt briljant filmkonst, med makalös domedagsmusik av den svenske storfräsaren Ludwig Göransson.

arrow Barbie

En smått otrolig prestation av Greta Gerwig, som slog både rekord och förväntningar. Valen av skådespelare för rollerna som Barbie (Margot Robbie) och Ken (Ryan Gosling) kunde verkligen inte ha varit bättre.

arrow Killers of the flower moon

Martin Scorsese gick visserligen fullständigt bananas med speltiden på den här. Men vilken oerhört mäktig film ändå. Och vilket fynd Lily Gladstone visade sig vara.

arrow Bottoms

Otippat rolig tonårskomedi, om två impopulära lesbiska high school-tjejer som startar en slagsmålsklubb för att få brudar.

arrow Air

80-talskänslan var underbar och total i Ben Afflecks charmiga skildring av hur det gick till när Nike fick dåvarande rookien Michael Jordan på kroken, och den ikoniska skolinjen Air Jordan föddes.

arrow The banshees of Inisherin

En otrolig film om manlig vänskap, ensamhet, stolthet och sårade känslor. Udda, tragikomiskt och makabert, i magnifika miljöer.

arrow Den underbara historien om Henry Sugar

Wes Andersons kortfilm baserad på Roald Dahls novell var, förstås, förtjusande excentrisk. Se även de andra tre som släpptes på Netflix i samma veva; ”Svanen”, ”Råttfångaren” och ”Poison”.

arrow Still: A Michael J Fox movie

En kreativ, humoristisk och rörande dokumentär om Michael J Fox karriär, karaktär och kamp mot Parkinsons.

arrow Women talking

Kolossalt begåvat av Sarah Polley. Om en grupp kvinnor i ett isolerat kristet samhälle, som diskuterar vad de ska göra efter att ha insett att de har blivit systematiskt drogade och våldtagna av kolonins män.

EMMA GRAY MUNTHE

ÅRETS BÄSTA UTLÄNDSKA FILMER:

arrow "Aftersun"

Gör nästan fysiskt ont att se, men Charlotte Wells långfilmsdebut är sällsynt vacker.

arrow "Women talking"

Sarah Polley kalkylerar med nanometers exakthet när hon beskriver den kvinnliga erfarenheten.

arrow "Empire"

En dansk och färggrann macaron spetsad med gift och raseri, en knivskarp blandning av drama och mörk komedi.

arrow "Brighton 4:e gatan"

I Georgiens Oscarsbidrag har regissören Levan Koguashvili skapat en liten bit liv och verklighet.

arrow "Beau is afraid"

Skrattade oavbrutet de första två timmarna, förundrades av hur rakt igenom smart vrickad filmen är.

arrow "You hurt my feelings"

Julia Louis-Dreyfus är fantastisk, och Nicole Holofcener får sin genomkloka, lågmält roliga och mänskliga komedi att se förrädiskt enkel ut.

arrow "The banshees of Inisherin"

Skratta högt-roligt, drastiskt blodkladdigt och varmt om manlig vänskap.

arrow "En vacker dag..."

Mia Hansen-Løve berättar vackert och stilla om vardag med kärlekar och pappor som försvinner in i demens.

arrow "War sailor"

Ett för mig helt okänt stycke norsk historia, med ovanligt fina mansroller, gastkramande scener och bra spel.

arrow "Empire of light"

Olivia Colmans prestation är en av årets mest magiska, och regissören Sam Mendes porträtt av livet på en 80-talsbiograf rörande.

arrow "Barbie"

Det intelligenta och roliga manuset! Fantasin! Scenografin! Kostymerna! De fåniga dansnumren!

ÅRETS BÄSTA SVENSKA FILMER:

arrow "Motståndaren"

En berättelse om Sverige, flykt och förbjudna känslor som långsamt vecklar ut sig och lägger lager på lager.

arrow "Tillsammans 99"

Lite elak, men mest snäll, varm och väldigt, väldigt rolig. Bättre än originalet!

ÅRETS DOKUMENTÄR: "All the beauty and the bloodshed".

SOUNDTRACK JAG LYSSNAT MEST PÅ: Katharina Nuttalls musik till "Kungen".

ÅRETS SVENSKA FILMPAR: Suzanne Reuter och Peter Haber är ljuvliga ihop i "En dag kommer allt det här bli ditt".

ÖNSKAN INFÖR 2024: Att det blir billigare att gå bio!

STEFAN HEDMARK

Spridda filmögonblick under året.

Årets ...

… bästa film: ”The banshees of Inisherin”.

... sämsta: ”Winnie-the-Pooh: Blood and honey”.

... svenska film: Ingen svensk film stod ut som ett självklart val, men jag hade ett särskilt gott öga till ”En dag kommer allt det här bli ditt” och ”Motståndaren”.

… stjärnsmäll: ”Barbenheimer” blev sommarens snackis och det var härligt att se hur både ”Barbie” och ”Oppenheimer” lyfte varandra – och bioupplevelsen som ett fenomen.

... helkväll: Martin Scorsese tog tre och en halv timme på sig att berätta ”Killers of the flower moon”. Värt det till sist – men på gränsen den här gången.

... historiesnackis: Ridley Scotts ”Napoleon” delade publiken och kritiker. Historikerna var dock eniga om att filmen är nonsens.

… tröttaste superhjälte: ”The Marvels” tänkte klokt kring representation och charm, men glömde bort att göra allt annat i filmen spännande.

... trend: ”Air”, ”Tetris”, ”Blackberry” och ”Pain hustlers” försökte på olika sätt hitta Det Stora Kapitalistiska Dramat i sina verklighetsbaserade business-historier.

... skräck: Var egentligen en miniserie, ”The fall of the house of Usher”. Men på filmfronten imponerade ”Evil dead rise” och svenska ”Konferensen”.

... action: Den sanslösa tågjakten i senaste ”Mission: Impossible”.

... MeToo: Cate Blanchett var fantastisk som hänsynslös dirigent i ”Tár”.

... satir: Bitsk skildring av Pinochet och Thatcher som vampyrer i ”Greven”.

... kristna bio: Filmer som i USA kallas ”faith-based” gjorde framsteg även i Sverige, med ”Jesus revolution” och ”Sound of freedom” på bio. Men de lämnade inget stort avtryck och den senare smutsades ner av sin stjärnas, Jim Caviezel, stöd för konspirationsteorier om pedofili.

... amatörinsats: Vilket fynd Bianca Delbravo visade sig vara i ”Paradiset brinner”.

... animation: ”Spider-Man: Across the Spider-verse”. Det är sanslöst hur filmerna i den här serien lyckas vara så fullspäckade med vilda idéer och stilövningar.

... älskvärda: Det var både gripande och roligt att se Parkinson-sjuke Michael J Fox i sin vardag i dokumentären ”Still: A Michael J Fox movie”.

... manliga vänskap: Pietro och Bruno i ”De åtta bergen”.

... kvinnliga vänskap: Diana och Bonnie i ”Nyad”.

... iranska höjdare: ”Holy spider” och ”No bears” fann olika sätt att illustrera förtrycket i Iran.

JENS PETERSON

Låt oss glädjas åt att några filmer lockade storpublik till bio.

”Barbie” och ”Oppenheimer” hade samma premiärdatum. En krock som märkligt nog hjälpte båda att bli succéer. Annars har biograferna haft svårt att locka svenskar 2023.

”Barbie” och ”Oppenheimer” är sevärda. Greta Gerwigs färgstarka dock-komedi lockade 870 000 i Sverige. ”Oppenheimer 650 000.

Av matinéäventyren tycker jag ”Indiana Jones and the deal of destiny” gjorde jobbet bäst. Bra fart, snygga actionsekvenser och vital slagkraft från nya rollen Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge).

Tom Cruise rusade vidare i den sjunde filmen som Ethan Hunt. Senaste Mission: Impossible är den i serien som gått sämst i Sverige. Knappt 220 000 besökare för ”Dead reckoning 1”, medan de två första sågs av över 400 000 svenskar och de fyra följande av ca 250 000. Men svenska dsitributören meddelade stolt i augusti att ”Dead reckoning” gått bäst av dem alla. Varför? Jo, de räknar inspelade pengar.

Och då går alltid nyare filmer bättre. För att biljettpriserna höjts. I USA räknar de så hela tiden och därför slås det nya ”rekord” varje år, eftersom biljetterna blivit dyrare.

Senaste Mission: Impossible” har spelat in 34,3 miljoner kronor. Här är en jämförelse: En biosuccé på riktigt i Sverige är ”Sound of music” från 1965 som setts av 3 414 000 svenskar. Eftersom biobiljetter var mycket, mycket billigare förr spelade den in 32,2 miljoner kronor. Räknat i pengar har alltså ”Mission: Impossible 7” gått bättre. Nej, visst är det vettigast att fortsätta räkna sålda biobiljetter. 3,4 miljoner myror är fler än 0,2 miljoner elefanter.

Två av årets bästa var hyllningar till bion och filmkonsten. Steven Spielbergs ”The Fabelmans” och Sam Mendes ”Empire of light” utspelas båda i det förflutna. Låt oss hoppas att bion står stark även i dag och i morgon. Att många filmer, även ”Mission:Impossible 8”, säljer många biljetter.

Årets yrke: Dirigenter (”Tar” och ”Maestro”).

Oväntade roman: Hugh Grants fru Anna Ebersteins romantiska spänning om att vara gift med en engelsk filmstjärna. Bör filmas?

Bästa svensk: ”Tillsammans 99”.

Bästa Kiruna: Spännande ”Avgrunden”.

Bästa rundresa: ”Indiana Jones and the dial of destiny”.

Bästa Irland: ”The banshees of Inisherin”.

Bästa Japan: ”Monster”.

Bästa Helsingfors: ”Höstlöv som faller”.

Bästa charter: ”Aftersun”.

Roande road movie med gupp: ”Ett sista race”.

Nästa års tripp: Filip & Fredriks ”Den sista resan”.

