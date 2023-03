Nya Indiana Jones kan få premiär i Cannes

”Indiana Jones and the dial of destiny” inbjuden till festivalen

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Harrison Ford på filmpremiär i vintras. Arkivbild.

Filmfestivalen i Cannes hoppas piska upp lite äventyrsstämning på röda mattan i år.

Arrangörerna har nämligen bjudit in den nya Indiana Jones-uppföljaren att ha sin världspremiär där, skriver Variety.

Om så blir fallet följer den förra årets exempel när Hollywood-storfilmen ”Top gun: Maverick” premiärvisades i Cannes. Även den förra filmen i serien, ”Indiana Jones och kristalldödskallens rike”, hade premiär i Cannes för snart 15 år sedan.

Den nya uppföljaren har fått den engelskspråkiga titeln ”Indiana Jones and the dial of destiny” och är den femte filmen med den nu 80-årige Harrison Ford i rollen som den kände arkeologen.