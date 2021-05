Nedtonad Depp på jakt efter vem som sköt Notorious B.I.G.

’City of lies’ svajar mellan många olika teorier

Publicerad: 20 maj 2021 kl. 17.51

Uppdaterad: 20 maj 2021 kl. 18.15

FILM

++

City of lies

Regi Brad Furman, med Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss.

FILMRECENSION. Vem mördade Tupac Shakur? Vem mördade Notorious B.I.G.?

Det är frågor som vi äntligen... inte får svar på.

Det är kanske bäst så?

DRAMA. Johnny Depps karriär har kört in i en stenvägg just nu, efter relationen med Amber Heard som slutade med att båda anklagade varandra för övergrepp. Den negativa publiciteten gjorde att Depp sparkades som huvudskurk i ”Fantastiska vidunder”-filmerna och han anses av många vara en alltför riskfylld stjärna att anlita.

Men för den som hyr filmer på strömningstjänster är det som om ingenting har skett. Flera filmer som Depp spelade in före kontroversen dyker upp med jämna mellanrum. Vi har sett ”Richard says goodbye” och ”Waiting for the barbarians” och nu är det alltså dags för ”City of lies”, en film som spelades in 2017 och sedan lades på is på grund av diverse rättstvister.

Sköts ihjäl 1997

Depp gör en bra, lite nedtonad insats som den pensionerade Los Angeles-polisen Russell Poole, en verklig person som aldrig lyckades lägga mordet på rapparen Notorious B.I.G. eller Christopher Wallace som han egentligen hette, bakom sig. Wallace sköts ihjäl i mars 1997, sex månader efter mordet på kollegan och rivalen Tupac Shakur. Fallen löstes aldrig, men det fanns gott om misstänkta.

Foto: FilmNation Forest Whitaker och Johnny Depp i ”City of lies”.

När vi möter Poole i filmen slår han sig motvilligt ihop med Jackson (Forest Whitaker), en fiktiv journalist som ska föreställa Randall Sullivan, reportern som skrev boken som filmen är baserad på. Tillsammans börjar de luska i fallet och bygger upp en kompisrelation som skildras på ett lite udda, föga övertygande sätt i filmen. Vi kommer aldrig riktigt nära någon av dem, men ändå finns här flera scener där de plötsligt beter sig som om de har känt varandra halva livet.

Det är förmodligen ett sätt att försöka bygga upp publikens känslor för rollfigurerna, vilket behövs, för det är inte helt lätt att få ett känslomässigt grepp om en film som svajar mellan olika teorier och misstänkta utan att komma fram till något tillfredsställande.

Var mordet på Notorious B.I.G. kopplat till den ökända Rampart-skandalen, Los Angeles-polisens värsta korruptionshärva? Var den kriminelle producenten Suge Knight (som just nu avtjänar ett 28-årigt fängelsestraff) inblandad?

Foto: Mark Lennihan / TT NYHETSBYRÅN Notorious B.I.G. 1995.

Spelar sig själv i en scen

Filmen är ett försök av Christopher Wallaces mamma Voletta att väcka liv i fallet igen; hon är en av producenterna och spelar till och med sig själv i en scen. Men kanske förblir mordet mest intressant om vi får fortsätta att gissa och spekulera.

Enskilda delar av ”City of lies” fungerar fint, som miljöerna, Depps insats och försöken att skildra motsättningar inom en poliskår som var omskakad efter Rodney King-misshandeln och kravallerna några år tidigare... men det blir inte ett stabilt bygge av alla lösa delar.

”City of lies” finns att hyra på strömningstjänster.

