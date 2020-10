Sofia Coppola bjuder på en lättsam mix av drama och komedi

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 02 oktober 2020 kl. 10.30

Uppdaterad: 02 oktober 2020 kl. 18.48

FILMRECENSION. Bill Murrays första möte med regissören Sofia Coppola skapade filmmagi.

Nya ”On the rocks” är mer en sevärd bagatell.

On the rocks

Regi Sofia Coppola, med Rashida Jones, Bill Murray, Marlon Wayans.

DRAMAKOMEDI. Det uppstod ren och skär magi när Sofia Coppola i ”Lost in translation” (2003) sammanförde Scarlett Johansson och Bill Murray i skybaren på Park Hyatt Tokyo. De spelade två personer lika vilsna i den japanska kulturen som i sina förhållanden.

Samma magi uppstår tyvärr inte när Rashida Jones och Bill Murray möts i regissörens nya ”On the rocks”.

Han må ha kvar sin ledsna hundblick och ögonen glittrar fortfarande av bus. Nu som en rik pensionerad före detta galleriägare som fortfarande lever ett liv i sus och dus och gärna flirtar med varenda kvinna han möter. Fast nu är det dottern Laura (Jones) han träffar i New York. Hon är författare med skrivkramp och en make (Marlon Wayans) hon misstänker är otrogen. Pappan bestämmer att de ska börja spionera på maken, för att få veta sanningen…

Snokandet blir till en slags lättsam mix av drama och komedi. Något som Woody Allen hade kunnat göra med vänster hand. Inte minst New York-miljöerna. Men han hade nog fått till roligare replikskiften, här bygger lite väl mycket på att man köper Bill Murrays charmiga, om än ibland på gränsen till väl gubbiga, utstrålning.

Sofia Coppolas filmer har onekligen en egen stil, men den här är hennes minst personliga film.

