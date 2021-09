Jake Gyllenhaal levererar intensiv action – i sittande ställning

Så bra är Netflix amerikanska remake av danska ”Den skyldige”

FILMRECENSION Netflix ”The guilty” är både ett bra exempel på hur film kan göras under en pandemi, och (ännu) ett exempel på en amerikansk remake som inte riktigt lyckas försvara sin egen existens.



The guilty

Regi Antoine Fuqua, med Jake Gyllenhaal och röster av Ethan Hawke, Riley Keough, Peter Sarsgaard.



KRIMINALTHRILLER Hollywood har satt tänderna i Gustav Möllers hyllade danska thriller ”Den skyldige” från 2018.

Och i Antoine Fuquas version (som är skriven av ”True detective”-skaparen Nic Pizzolatto) är det Jake Gyllenhaal som gör den huvudroll, eller snarare enmansshow, som Jakob Cedergren spelade i originalet.

Skogsbränder rasar i Los Angeles, där en redan från början spänd Joe Baylor sitter som larmoperatör och tar emot samtal från folk i varierande grader av nöd. Han är i själva verket en polis som på något sätt har gjort bort sig ordentligt, inser man snart, och hans både personliga och professionella kris vecklas sedan ut samtidigt som han desperat försöker rädda en skärrad kvinna (Riley Keoughs röst), som verkar ha blivit kidnappad av sitt ex (Peter Sarsgaards röst) och vars två små barn nu är ensamma hemma.

Vem är egentligen den skyldige, och till vad?

Gyllenhaal är i princip i bild under filmens hela speltid, och även om han mestadels sitter på en stol agerar hans ögon, röst och överkropp stort och intensivt, vilket ger en känsla av ett sorts actionkammarspel. Och ”The guilty” är ett lyckat exempel på hur en film inspelad under brinnande pandemi kan se ut – utan tröttsamma Zoommöten och navelskådande hemmajobbare.

Filmen är dock även ett exempel på någonting annat, ganska vanligt: en amerikansk remake som är dyrare men tandlösare än originalet, och inte riktigt lyckas motivera sin existens.



”The guilty” har premiär på Netflix den 1 oktober.

