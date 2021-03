En tunn men charmerande resa tillbaka till 80-talet

Eddie Murphy är tillbaka i uppföljaren till ”En prins i New York”

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 04 mars 2021 kl. 21.00

Foto: Amazon Studios. ”Coming 2 America”.

FILM

FILMRECENSION 33 år senare kommer uppföljaren till Eddie Murphys 80-talskomedi ”En prins i New York”.

Och medan tajmingen ärligt talat är bättre än innehållet, är den verkligen inte helt utan charm.

++

Coming 2 America

Regi Craig Brewer, med bl a Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes.

KOMEDI 1988 – 30 år innan den banbrytande superhjältefilmen ”Black Panther” presenterade oss för det fiktiva afrikanska landet Wakanda, och blev en sorts afroamerikansk filmhistorisk milstolpe – presenterade Eddie Murphy oss för det fiktiva afrikanska landet Zamunda i John Landis ”En prins i New York”. En komedi med en i princip helt afroamerikansk ensemble, som blev en betydande succé.

En uppföljare 33 år senare kändes kanske inte direkt nödvändig, men uppslutningen av återvändande skådespelare är imponerande, nostalgifaktorn är hög – och den kulturella tajmingen är odiskutabel.

När vi återser kronprins Akeem Joffer (Murphy) – som i den första filmen trotsade traditionerna och åkte till New York för att hitta sin sanna kärlek, i stället för att ingå ett arrangerat äktenskap – är han fortfarande lyckligt gift med sin Lisa (Shari Headley), och far till tre barn (varav det mellersta spelas av Murphys egen dotter Bella Murphy).

Dock har han bara döttrar, vilket blir ett problem nu när hans pappa, kung Jaffe Joffer (James Earl Jones), är döende och på väg att lämna över till Akeem, som alltså saknar en rättmätig tronarvinge.

Men – Akeems vän och passopp Semmi (Arsenio Hall) vet något som inte Akeem vet, och det är att Akeem faktiskt har en utomäktenskaplig son i New York.

Hur den befruktningen gick till vill ni inte veta (på riktigt, det är ingen vacker historia), men Akeem och Semmi åker i alla fall tillbaka till New York, för att ta med sig denne Lavelle (Jermaine Fowler) till Zamunda. Och med på köpet får de även Lavelles taktlösa mamma (Leslie Jones), och senare även hans morbror (Tracy Morgan).

Huvuddelen av handlingen utspelar sig denna gång alltså inte i New York utan i Zamunda, där Lavelle drillas till kronprins medan Akeems fru och äldsta dotter (KiKi Layne) morrar över den mansgrisiga successionsordningen.

Med i bilden finns också, om ni undrar, tjänstefolket som tvättar kungliga genitalier (dock inte barbröstade denna gång), samt Wesley Snipes i suverän form som general Izzi. En kille med klassisk diktatorlook som vill att Lavelle ska gifta sig med hans dotter.

En tunn kärlekshistoria à la ”historien upprepar sig” vecklar sedan ut sig i filmens svagaste akt, och det hela är oerhört förutsägbart och ganska plumpt. Men det är uppenbarligen gjort med kärlek, och den nostalgiska charmen – samt ett par festliga sångnummer – lär gå hem hos gamla fans.



”Coming 2 America” har premiär på Amazon Prime Video den 5 mars.



Publicerad: 04 mars 2021 kl. 21.00