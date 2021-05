Top gun 35 år – det kan vi tacka Saab för

Mycket är sig likt några decennier senare, inte minst Cruise

Publicerad: 23 maj 2021 kl. 20.39

Foto: Paramount Tom Cruise i ”Top gun”.

FILM

KRÖNIKA. I veckan fyllde ”Top gun” 35 år.

Tom Cruises stora genombrott, oemotståndlig 80-talskänsla och svettig homoerotik.

Och mycket av det kan vi tacka Saab för.

Det var ju så det började, med en berömd reklamfilm från 1983. Den brittiske regissören Tony Scott hade anlitats för att göra Saab fräckt. Resultatet blev en machodrömsk fantasi där en Saab 900 och ett Viggen-plan tävlar mot varandra. Tanken var förstås att bakom ratten på en Saab ska du känna dig som en cool stridspilot.

Uppdraget förde Tony Scott till Hollywood där han gav det kommande filmprojektet ”Top gun” samma stil som Saab-reklamen. Den då långhårige ynglingen som anlitades för huvudrollen var Tom Cruise. När han dök upp på flygvapenbasen för att prova på stridsflyget för första gången trodde piloterna att han var en hippie som de snart skulle knäcka. De utsatte honom för de värsta krumbukterna som ett F-14-plan kan erbjuda. Men Cruise älskade det förstås.

Foto: Paramount Äkta kärlek.

Den ultimata 80-talssymbolen

Med sin slipade Hollywoodstil och sitt elgitarr-ylande Harold Faltermeyer-tema blev ”Top gun” den ultimata 80-talssymbolen. Flera år senare, i filmen ”Sleep with me” (1994), erbjöd Quentin Tarantino en djupare tolkning av ”Top gun” där han såg den som en historia om en homosexuell mans kamp med sig själv. Fantastiskt roligt formulerad teori – men också häpnadsväckande träffande.

”Top guns” producent Jerry Bruckheimer vägrar gå med på den tolkningen. I en ny intervju i Variety, apropå 35-årsjubileumet, hävdar han som motargument att Tony Scott fångade något ”äkta”, piloter som är ”självsäkra och coola”. Uppenbarligen är det något som är reserverat för heterovärlden?

Foto: Paramount Tom Cruise och ett annat flygplan, i ”Mission impossible: Rogue nation” (2015).

Hur ser det ut 35 år senare? Tony Scott är död och Saab har slutat att tillverka bilar, men annat är sig likt. En uppföljare är inspelad, även nu med Tom Cruise i huvudrollen.

Farliga stunt på ett skenande tåg

Och stjärnan själv? Den där F-14-anekdoten om Cruise säger en del om hur han utvecklade ”a need for speed”. Under pandemins mörkaste stunder kändes det ibland som att de enda nyheterna som kom om filminspelningar var bilder på när Tom Cruise gjorde farliga stunt på ett skenande tåg. Då pustade man ut. Äntligen något som fick vara som vanligt.

