Kul och tänkvärd film om rockens arkitekt

”Little Richard: I am everything” skildrar en komplex stjärna

helskärm ”Little Richard: I am everything” är en både rolig och tänkvärd dokumentär om en av rockens verkliga stilbildare.



Little Richard: I am everything

Regi Lisa Cortés med Little Richard, Mick Jagger, John Waters, Tom Jones, Nona Hendryx.



FILMRECENSION. Den konstant underhållande dokumentären om Little Richard berättar en betydligt större historia än den om ”the architect of rock’n’roll”.

DOKUMENTÄR. När artisten som själv och med mer än viss rätt kallade sig the architect of rock’n’roll” byggde ihop själva fundamentet till genren på singeln ”Tutti frutti” 1955 hämtade han sin främsta musikaliska inspiration från kvinnliga blues- och gospelsångerskor som Ma Rainey och Sister Rosetta Tharpe. Det visuella lånade han från de synnerligen gay-orienterade vaudevilleshower som turnerade runt mellan den amerikanska söderns mest underjordiska klubbar.

Den rock som så ofta beskrivs som manlig och bredbent var således queer och androgyn redan från början, och det var inte minst det som gjorde den så explosiv.

När allt det här dessutom levererades av en svart man i pancake-makeup och högt hår vars grovt sexuellt insinuanta texter även lockade massor av vit publik blev Little Richard en kraft som det konservativa USA omedelbart kände sig nödgad att stoppa och tämja.

”Little Richard: I am everything” är långt ifrån bara berättelsen om ”Lucille”, ”Long tall Sally”, ”Good golly miss Molly” och de andra odödliga klassikerna, eller om den Macon-födde sångarens obestridligt banbrytande insatser som estradör. Bara de bitarna hade räckt gott för en utmärkt dokumentär, men då hade vi missat den verkligt betydande berättelsen.

Livslång inre kamp

Med hjälp av ett gediget arkivmaterial och nygjorda intervjuer med på olika sätt Little Richard-inspirerade kreatörer som Mick Jagger och kultregissören John Waters (vars mustasch är en Richard-hommage) skildrar Lisa Cortés artistens kamp mot fördomarna och för ett verkligt konstnärligt och kommersiellt erkännande, men också hans genom hela livet pågående inre kamp mellan synd och Gud.

helskärm Little Richard var en av rockens i särklass mest stilbildande estradörer.

Musiker ur kompbandet The Upsetters berättar hur stjärnan på turnéerna kunde växla mellan vilda drog- och sexorgier på hotellrummet och högläsning ur Bibeln. Flera gånger valde Little Richard att lämna rocken för kyrkan, men pengarna drog honom ständigt tillbaka. I perioder förnekade han rentav sin homosexualitet (”God made Adam be with Eve, not Steve”).

Little Richard må ha befriat flera generationer från konventionernas bojor. Han var sämre på att befria sig själv, som någon formulerar det.

Rakt igenom underhållande

I princip all relevant populärmusik som har kommit ut de senaste 68 åren är på ett eller annat sätt inspirerad av Little Richard, från Beatles och David Bowie till Lady Gaga och Harry Styles, vilket den här rakt igenom underhållande filmen föredömligt tydliggör.

Men vid sidan av all glimrande rock’n’roll och oändliga mängder slagfärdiga oneliners blir ”Little Richard: I am everything” också en tänkvärd och på flera sätt beklämmande skildring av hur lite decennier av framgång egentligen förändrar villkoren för någon som dömdes till ett liv i utanförskap redan vid födseln.

