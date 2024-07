Originell science fiction med bekanta krigiska byggstenar

”The Creator” mixar action med andlighet

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-28

AI möter annan robot i "The Creator".

The Creator

Regi Gareth Edwards, med John David Washington, Gemma Chan, Madeleine Yuna Voyles, Ken Watanabe, Allison Janney, Ralph Ineson, Sturgill Simpson.

En filosofisk krigsfilm som till största delen utspelas år 2070.

USA:s armé krigar mot Artificiell Intelligens, robotar som lever vid människors sida i Nya Asien.

Tillhör AI den onda sidan? ”The Creator” är originell, men har också bekanta byggstenar.

SCIENCE FICTION En miljon människor har dött i en kärnvapenexplosion i Los Angeles 2055. Därför stoppar USA och västvärlden arbetet med AI och försöker utrota alla robotar i världen. När ”The Creator” startar är det 2065 och en attack inleds mot en plats någonstans i Nya Asien. Där lever Joshua (John David Washington) med sin gravida fru Maya (Gemma Chan).

Berättelsen fortsätter fem år senare när den före detta soldaten Joshua arbetar med röjning i ruinerna av Los Angeles. Han värvas till ett uppdrag i sina tidigare asiatiska hemtrakter. De amerikanska militärerna vill få tag i skaparen av AI, som ryktas ha fått fram ett supervapen. Det hemliga vapnet kan hota USA:s egen gigantiska rymdfarkost, som scannar av landskap och avfyrar bomber från hög höjd.

Dödsstjärnan? Nja, det finns en del som påminner om Star Wars-världen, och brittiske regissören/manusförfattaren Gareth Edwards senaste regijobb var ”Rogue one: A Star wars story”. Han kom in i filmvärlden som expert på digitala effekter, och skapar här effektiva fantasivärldar runt befintliga landskap i länder som Thailand, Vietnam och Nepal.

expand-left helskärm

Intrigen har också drag av ”Den siste samurajen” eller ”Avatar” eller andra filmer där huvudpersonen skickas ut i strid men börjar undra om han slåss på rätt sida. Robotarna i ”The Creator” verkar inte vara mördarvapen som söker världsherravälde. Filmens funderingar kring AI handlar inte så mycket om modern teknik som om hur vi ser på de vi tycker är främlingar.

De amerikanska soldaterna säger gång på gång att motståndarna är maskiner. Maskiner stängs av, dör inte. I Nya Asien används robotarna bland annat som mekaniska poliser, men det finns också robotar som fått ansikte efter mänskliga förebilder. Minnen och känslor ligger lagrade i digitala minnen.

expand-left helskärm

Det syns vilka som är robotar. En del har ett hål rätt genom huvudet.

Joshua stöter tidigt i berättelsen ihop med en allvarlig 6-årig flicka, en AI med märkliga krafter.

De två flyr tillsammans och jagas. De pratar om liv och död. Det är många som vill hitta Skaparen/The Creator, som ligger bakom det nya vapnet som USA vill förstöra. Allison Janney har en viktig roll som ett av de skoningslösa befälen som leder jakten bland risfält, fiskebyar och fjärran bergstempel som för tankarna till Shangri-La.

John David Washington är bra i huvudrollen som Joshua och det är Joshuas resa som skildras. ”The Creator” är både originell och välbekant. Även år 2070 gillar de tydligen musik som ”Fly me to the moon” och Debussys ”Clair de Lune”. Som mycket annan science fiction verkar filmen handla en hel del om vår tid och våra tvistefrågor.

Mest är det spänning i pulshöjande tempo. Mer action än andlighet.

”The Creator” har biopremiär 29 september.

expand-left helskärm Kaos i Kiruna.

