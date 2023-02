Rihanna uppträder på Oscarsgalan

Av: TT-AP

Publicerad: I går 20.13 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Gravida Rihanna under halvtidsshowen på Super Bowl-finalen den 12 februari. Nu väntar nytt framträdande på Oscarsgalan.

Rihanna gör en repris på sitt uppträdande från Super Bowl – även på Oscarsgalan nästa månad kommer hon att sjunga ”Lift me up” från ”Black Panther: Wakanda forever”.

Låten är skriven av stjärnan själv tillsammans med bland andra svenske Ludwig Göransson och är nominerad till en Oscar för bästa sång.

Bland konkurrenterna återfinns Lady Gaga, nominerad för låten ”Hold my hand” från ”Top gun: Maverick”, och Diane Warren, som fått sin 14:e Oscarsnominering med låten ”Applause” från filmen ”Tell it like a woman”.

Den 95:e Oscarsgalan hålls den 12 mars med pratshowvärden Jimmy Kimmel som programledare för tredje gången.