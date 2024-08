Aftonbladet avslöjar: Kultfilmen ”Strul” spelas in på nytt – 35 år senare

Bengt Palmers: Det är inte en blåkopia på originalfilmen

Publicerad 2023-11-25

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

”Strul” gjorde stor succé när den hade premiär för 35 år sedan.

Nu kan Aftonbladet avslöja att det pågår en nyinspelning av kultfilmen – och att Filip Berg tagit över Björn Skifs roll som Conny.

– Jag har läst manuset och det är skitbra, säger Bengt Palmers som var med och skrev originalet.

1988 kom den svenska kultfilmen ”Strul” med Björn Skifs i huvudrollen som kemiläraren Conny som dras in i en rånhärva med några medfångar. I filmen lanserar han också sitt alter ego Rutger Jönåker, ”resande i databranschen” för polisinspektören Susanne som spelas av Gunnel Fred.

Filmen blev en enorm framgång på bio och har till dags dato setts av över 900 000 personer på bio. Den sällar sig till framgångsrika klassiker som ”Sällskapsresan” och ”Jönssonligan”-filmerna.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Affischen för ”Strul”. 1 / 2 Foto: Sf

Han tar över Björn Skifs roll

Nu kan Aftonbladet avslöja att 35 år efter att originalfilmen hade premiär så spelas det just nu in en nyinspelning med Filip Berg, 37, i huvudrollen som Conny/Rutger Jönåker. I veckan ägde inspelningarna bland annat rum i centra Stockholm i trakterna kring Centralstationen och Tele 2 arena.

Filip Berg har tidigare synts i bland annat tv-serien ”Svartsjön” och i filmen ”En man som heter Ove”. 2016 nominerades han till en Guldbagge för bästa manliga huvudroll i filmen ”Odödliga”.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Filip Berg. 1 / 2 Foto: Jessica Gow / TT Nyhetsbyrån

Bengt Palmers bekräftar

Originalfilmens manus skrevs av Björn Skifs och Bengt Palmers som även skrev musiken till filmen. Bengt Palmers bekräftar Aftonbladet uppgifter och säger att han är förväntansfull.

expand-left helskärm Bengt Palmers, Pernilla Skifs och Björn Skifs.

– Jag har läst manuset och det är skitbra. Framför allt låter de huvudrollsfiguren Conny fortsätta vara hans karaktär. Liksom i originalfilmen så är han orättvist inslängd i finkan. Däremot var en av huvudlinjerna i originalfilmen att de kunde ta sig in och ut från fängelset och begå nya stötar samtidigt som de satt inne, det var ju alldeles perfekt. Men i det här fallet är det one way out, ligan har snott 40 miljoner och det är en av Sveriges största flygplatsstölder. Pengarna ska de dra iväg med till Venezuela, säger Bengt Palmers och fortsätter:

– Det är inte en blåkopia på originalfilmen. Filmen kom ju för 35 år sedan och tiderna har blivit råare så den här är lite skarpare och vassare i hotbilden mot den nya Conny. Jag har sett två små klipp som ser mycket lovande ut och manuset är mycket bra förvaltat från originalet.

expand-left helskärm Björn Skifs i ”Strul”.

Höll på att gå i stöpet

Bengt Palmers berättar att de fick frågan redan för tre och ett halvt år sedan, men att hela filmprojektet höll på att gå i stöpet i höstas.

– Det var Viaplay som hade klivit in med finansieringen så hela produktionen väntade bara på att starta inspelningen. Men i september fick de besked av Viaplay att de inte hade råd. Det blev panik på produktionsbolaget FLX, men som ett under så klev Netflix in överraskande fort för de tände direkt på idén.

expand-left helskärm Björn Skifs.

Hyllar Björn Skifs

Han berättar vidare att filmskaparna kommer att hylla Björn Skifs på olika sätt i den nya filmen.

– Björn sätter sina spår i filmen, han kommer bland annat att synas i en liten cameoroll. I en scen sitter han i en turnébuss och gör tummen upp till Filip Berg. Dessutom så kommer, enligt manus i alla fall, slutlåten vara ”Hooked on a feeling” så det är mycket en hyllning till Björn.

Filmen regisseras av Jon Holmberg som även var Guldbaggenominerad 2019 för ”Sune – Best man”.

Aftonbladet har sökt Björn Skifs.