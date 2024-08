Penélope Cruz strålar i filmen ”Ferrari”

En välgjord historia om hur lyxbilsmärket skapades

Publicerad 2024-02-22

Ferrari

Regi Michael Mann, med Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Gabriel Leone, Jack O’Connell, Patrick Dempsey.

Ferrari är numera en svindyr statussymbol hos miljonärer.

Filmen ”Ferrari” visr hur sagan om det lyxiga bilmärket började.

DRAMA. Det är inne med filmer om skaparna av lyxiga italienska sportbilar.

Häromåret kom ”Lamborghini: The man behind the legend” om Ferruccio Lamborghini (1916–1993), bondsonen och traktormekanikern, som först byggde traktorer och militärfordon och sedan skapade den berömda sport- och lyxbilen. Men den är platt och ytlig och Frank Grillo i titelrollen och Mira Sorvino som hans hustru är ganska värdelösa. Glöm den -filmen, även om den finns att hyra eller strömma på Viaplay.

”Ferrari” är en film med betydligt högre ambitioner. Budget på 95 miljoner dollar. Stjärnor både framför och bakom kameran, regissören Michael Mann har ju bland annat gjort filmer som ”Den siste mohikanen”, ”Heat”, ”The insider” och ”Collateral” och hade drömt om att göra den här filmen i ett 20-tal år. Och den var inbjuden att tävla på Venedigfestivalen i fjol.

Adam Driver spelar Enzo Ferrari (1898-1988), grundaren av racingstallet och senare det legendariska bilmärket. Filmen utspelas 1957 inför Mille Miglia, en då klassisk biltävling i Italien, som ägde rum på vanliga vägar där de tävlande tilläts köra som fartdårar.

expand-left helskärm Penélope Cruz

Som om det inte vore nog med alla förberedelser inför tävlingen, har Enzo det även körigt privat, med en mycket svartsjuk fru (Penélope Cruz). Tillsammans sörjer de enda sonens tidiga död. Vad hustrun inte vet, är att Enzo även har ett barn ihop med sin älskarinna (Shailene Woodley). Både i biltävlingen och i äktenskapet ställs sedan allting på sin spets…

Man kan ha invändningar mot att stjärnorna pratar engelska med någon slags italiensk brytning. Samma kritik som riktades mot Ridley Scotts ”House of Gucci” med Adam Driver och Lady Gaga för tre år sedan. Men utan den kompromissen, hade det väl aldrig blivit några filmer. Den internationella filmmarknaden kräver USA-stjärnor.

Det är, i stort sett, en klart sevärd, om än inte fantastisk, film. Dramatiskt filmade bilscener, inklusive den stora krasch som ska bli förödande för många inblandade och för biltävlingen i sig.

Bra skådespelare överlag, där Penélope Cruz står ut allra mest. En mer rasande bedragen fru har sällan skådats på film. Hon äger varenda sekund hon är med i filmen.

Filmen strömmas på Prime Video.

Visste du att...

... Ferrari-paret ett tag skulle ha spelats av Hugh Jackman och Noomi Rapace?

