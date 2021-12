Sparks tjatiga musik sänker ”Annette”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

MUSIKAL

Annette

Regi Leos Carax, med Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg.

helskärm

En filmmusikal som för en gångs skull är ett originalkoncept.

Tyvärr är fimens svagaste kort just musiken…

Detta var filmen som under stort buller och bång invigde årets Cannesfestival.

Det ska erkännas att en majoritet tyckte Leos Carax-musikalen var spännande och originell både visuellt och innehållsmässigt. Adam Driver spelar en omstridd stå upp-komiker som blir kär i en operastjärna (Marion Cotillard). När de får ett barn, Annette, som oftast medverkar i form av en marionettdocka i trä, förändras deras liv totalt…

Handlingen, med allt från starka känslor till ond bråd död, är överdriven som i en opera. Innehåller en del tänkvärda saker kring kändisskapets baksida.

Men musiken av bröderna Ron och Russell Mael, Sparks, alltså, är det inte. Efter en filmiskt snygg snart, en slags ouvertyr där alla liksom promenerar in i sin egen film och sjunger ”So may we start”, blir alla musiknummer (och de är många…) mest bara monotont upprepande, både musikaliskt och testmässigt. ”We love each other so much” sjunger Driver och Cotillard till varandra om och om igen, så man får lust att skrika rakt ut: Häll käften!

Hollywoods nya fixstjärna Driver är blekare än normalt, intrigen blir mer och mer skruvad och fransk films enfant terrible Carax har långt till storhetstiden när han charmade en hel värld med ”De älskande från Pont-Neuf” (1991).

De bra idéer som ändå finns, kvävs av Sparks tjatiga musik.