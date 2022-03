Förbryllande och mindre charmig landsbygds-lyteskomik

helskärm ”Excess will save us”.

FILMRECENSION Den Guldbaggebelönade kortfilmen ”Excess will save us” har byggts ut till en långfilm som trotsar kategorisering.

Och tänjer på tålamodets gränser.

Excess will save us

Regi Morgane Dziurla-Petit, med Bernard, Patrick och Roger Petit, Kim Truong, Marie-Christine Carlier, Morgane Dziurla-Petit, Jean-Benoît Ugeux.

HYBRIDFILM 2020 vann den svenskbaserade franska regissören Morgane Dziurla-Petit en Guldbagge för ”Excess will save us”. En komisk kortdokumentär om hur invånarna i en liten by i hennes egen franska hemtrakt lamslogs av rädsla efter att ha misstagit skott under en duvjakt för ett terrorattentat.

Här tar Dziurla-Petit avstamp i, och bygger ut, den kortfilmen, för att – i en förbryllande hybrid av dokumentär, fiktion och metafilm – följa sin pappa, farbror och farfar, samt ett par familjemedlemmar som tydligen är fiktiva, på deras lilla gård i Villereau, i spåren av kortfilmens premiär.

Regissören är också själv med på ett hörn, och det hela är onekligen innovativt och stundtals dråpligt, med en estetik som känns inspirerad av både Agnès Varda och Roy Andersson. Men det är även pretentiöst och segt, med outvecklade idéer och ett von oben-perspektiv som gör att det färdiga resultatet hamnar i kläm mellan charmigt dysfunktionell familjeskildring och mindre charmig landsbygds-lyteskomik.



”Excess will save us” har biopremiär den 1 april.

