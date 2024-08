11 heta filmer i sommar du måste ha koll på

Gyllene Tider, Zara Larsson, hajar och rymdvarelser

"Sommartider".

KRÖNIKA. Sommartider, hej hej.

Visst är juni, juli, augusti heta filmmånader.

Här är 11 rullar att ha koll på.

Filmsomrarna har visserligen förändrats sedan pandemin. De stora spektaklens tid är förbi, åtminstone för tillfället. De mindre biodistributörerna tar i stort sett sommarledigt. Men det betyder inte att biograferna stänger. Inte heller streamingtjänsterna förstås.

"En del av dig".

Här är några av sommarens filmer som jag ser fram emot.

* ”Furiosa: A Mad Max saga” (bio, 22 maj). Femte filmen i den här serien kan låta som en trött idé. men inte när regissören George Miller är i farten. Fyran, ”Mad Max: Fury road”, är en modern actionklassiker och förväntningarna på den här filmen är skyhöga. Anya Taylor-Joy spelar en yngre upplaga av Charlize Therons rollfigur i ”Fury road”.

* ”En del av dig” (Netflix, 31 maj). Sigge Eklunds regidebut är en ungdomsfilm vars trailer inte pekar på att det är något exceptionellt i görningen. Men rollistan kommer att locka publik: Zara Larsson samt Edvin Ryding och Felicia Maxime från ”Young royals”.

* ”Konvojen” (bio, 7 juni). Norges stora julfilm förra året var föga överraskande ännu en historia som utspelas under andra världskriget. Sådant är norrmännen svaga för. Men det är väl vi också? Det här kan säkert bli explosiv biounderhållning. Adam Lundgren har en liten roll.

* ”Late night with the devil” (bio, 14 juni). Hyllad skräckfilm där djävulen slår till under en direktsänd talkshow på Halloween.

* ”Horizon: An American saga” (bio, 28 juni och 16 augusti). Kevin Costner har gått all in med det här västerneposet, som släpps i två delar. Upp till bevis, är det en ny ”Dansar med vargar”... eller en ny ”Postman”?

* ”A quiet place: Day one” (bio, 28 juni). Den tredje filmen i den här rymdinvasionsserien utspelar sig före de andra och visar hur det gick till när rymdvarelserna kom till jorden. Nu har Lupita Nyong’o huvudrollen.

"Beverly Hills cop: Axel F".

* ”Dumma mej 4” (bio, 3 juli). Finns det något en hel värld tycks älska så är det minionerna; den här filmserien är rena sedelpressen för dess skapare. Den här gången befinner sig Gru och hans familj på flykt från en ny superskurk.

* ”Beverly Hills cop: Axel F" (Netflix, 3 juli). 40 år har gått sedan ”Snuten i Hollywood” och nu gör Eddie Murphy och kompani comeback. Joseph Gordon-Levitt och Kevin Bacon ansluter sig till rollistan. Intensiv första trailer; det blir säkert mycket action, men får de till humorn?

* ”Mother, couch” (bio, 5 juli). Ewan McGregor och Ellen Burstyn har huvudrollerna i den här svensk-amerikanska dramakomedin efter Jerker Virdborgs bok ”Mamma i soffa”. Niclas Larsson begår regidebut.

* ”Sommartider” (bio, 17 juli). Historien om Gyllene Tider får sin filmbiografi. Flera av bandmedlemmarna spelas av grabbar med kända efternamn: Valdemar Wahlbeck, Phoenix Parnevik och Lance Hedman Graaf.

* ”Trap” (bio, 9 augusti). M Night Shyamalan är ju jäkligt ojämn. Kommer hans senaste thriller att vara sevärd? I vilket fall får man berömma honom för upplägget: En man tar med sin dotter till en arena för en konsert och inser att hela eventet är en fälla för att fånga en seriemördare. Och det är han som är seriemördaren! Det är en för spännande idé för att missa.

"Bad boys: Ride or die".

Sedan kommer förstås några andra filmer där frågetecknen är större. Var det någon som verkligen efterfrågade en uppföljare till familjevänliga Dave Bautista-komedin ”My spy” (Prime Video, 18 juli)? Kommer ”Katten Gustaf” (bio, 24 maj) att roa någon annan än mycket kravlösa barn? Trailern till fjärde ”Bad boys” (bio, 5 juni) saknar all den energi som Will Smith utstrålar när han örfilar kollegor på prisgalor.

Och så har vi ”Under Seine” (Netflix, 5 juni), där hajar jagas i Seine mitt i Paris. Äh, vem försöker jag lura? Den kommer jag givetvis att kasta mig över, oavsett hur usel den är.

