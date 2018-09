Alexander Skarsgård + FÖLJ

Iskall Alexander Skarsgård i Netflix vildmarksrysare ”Hold the dark”



1 av 2 | Foto: Netflix. Alexander Skarsgård i ”Hold the dark”.

FILM 28 september 2018 15:38

FILMRECENSION Alexander Skarsgård är otäck som iskall man i ett iskallt Alaska, i nya, våldsamma Netflix-thrillern ”Hold the dark”.

Hold the dark

Netflix

Regi Jeremy Saulnier, med bl a Alexander Skarsgård, Jeffrey Wright, Riley Keough och James Badge Dale.

THRILLER Alexander Skarsgård utvecklar de psykopatiska drag som han prisades för i "Big little lies" ytterligare, i Jeremy Saulniers "Hold the dark". En atmosfärtung vildmarksthriller med influenser av både skräck och västern, där Skarsgård spelar en sörjande far besläktad med "No country for old mens" Anton Chigurh.

Skådeplatsen är ett kallt, brutalt och otämjt Alaska. I den lilla byn Keelut – en plats så långt från civilisationens vanliga regler att vad som helst tycks kunna hända – verkar en liten pojke ha blivit det tredje offret för en flock vargar.

Pojkens mamma Medora Sloane (Riley Keough) vänder sig till författaren och vargexperten Russell Core ("Westworlds" Jeffrey Wright), och ber honom komma till Keelut för att skjuta en varg som hämnd.

Men Russell upptäcker snart att vargarna är oskyldiga, och att Medora har försvunnit. Samtidigt kommer pojkens pappa Vernon Sloane (Skarsgård) hem efter att ha skadats i strid i ett ospecificerat Mellanösternland – och han tänker utkräva hämnd.

Russell och den lokala polisen Donald Marium (James Badge Dale) har inte mycket annat att göra än att se på, medan en våg av blodigt och chockerande våld drar fram över den redan från början människofientliga obygden.

Bistra och ganska långsamma "Hold the dark", som bygger på William Giraldis roman med samma namn, lämnar en del att önska när det kommer till handling, tempo och, inte minst, upplösning. Men miljöerna, fotot (av norske Magnus Nordenhof Jønck) och stämningen bär där manuset brister. Skådespeleriet håller hög klass – Wright är en fena på att spela perplex och Skarsgård är otäck som iskall man i en stelfrusen värld – och våldet, som kommer snabbt, oväntat och obarmhärtigt, är effektivt skildrat.

Speciellt en lång och sällsynt välgjord skottlossningsscen stannar i minnet.



”Hold the dark” finns ute på Netflix nu.

28 september 2018 15:38