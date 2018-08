Woody Allen + FÖLJ

Woody Allen tar paus – efter 45 år

Foto: Evan Agostini / TT / NTB Scanpix Woody Allen.

FILM 28 augusti 2018 21:17

Nästa år ser ut att bli fattigt på Woody Allen. För första gången sedan 1974 tyder allt på att regissören inte kommer att släppa en ny film under året, skriver The Guardian.

Woody Allen är känd för sin höga produktionstakt och förmågan att få de största stjärnorna att agera i filmerna.

Men efter det att adoptivdottern Dylan Farrow i början på året anklagade Allen för sexuella övergrepp, som regissören i sin tur förnekat, har en rad skådespelare vänt honom ryggen. Bland annat meddelade Greta Gerwig, Michael Caine och Ellen Page att de aldrig kommer att arbeta med honom igen.

Trots bristen på Woody Allen-premiärer 2019 är den 82-åriga regissören långt ifrån att pensionera sig. I slutet av 2018 släpper Woody Allen filmen "A rainy day in New York" och under 2020 står han listad på imdb med obetitlat projekt.

Genom åren har Woody Allens filmer kammat hem sju Oscarsstatyetter, varav regissören själv har vunnit fyra av dem.

