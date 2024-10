Pedro Almodóvar berör även på engelska

Uppdaterad 08.52 | Publicerad 08.36

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm The room next door

The room next door

Regi Pedro Almodóvar, med Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro, Alessandro Nivola, Esther McGregor.

En djupt gripande skildring av två vänner som återförenas på ålderns höst.

Och som lyfter extra mycket på grund av två suveräna skådespelerskor framför kameran.

DRAMA. Det kändes ju först lite som att spanske regissören Pedro Almodóvar satte punkt för sin karriär med ”Smärta och ära” 2019. En självbiografisk historia med Antonio Banderas som hans alter ego och Penélope Cruz som hans mamma i scenerna med honom som ung.

Så blev det inte. Den 75-årige regissören är still going strong.

Det är också en sanning med modifikation att ”The room next door” är hans första engelskspråkiga film. Förra året visades ”Strange way of life” på Cannes-festivalen. En drygt halvtimmeslång gay västernfilm med Pedro Pascal och Ethan Hawke som tillhörde mina favoriter. Den hade han gärna kunnat utvecklat till en långfilm.

Nu är den här filmen hans första långfilm på engelska. Förlagan är romanen ”What are you going through” (2020) av Sigrid Nunez (som jag inte har läst, den är heller inte utgiven på svenska).

Två vänner från förr – Ingrid (Julianne Moore) och Martha (Tilda Swinton) – har inte träffats sedan de jobbade ihop på samma tidning. Ingrid blev framgångsrik författare, Martha krigskorrespondent för New York Times, ständigt på språng ute i världen. Hon har en dotter som är bitter för att Ingrid var en dålig mamma.

Nu är Martha sjuk i cancer och de båda återförenas. Ganska snabbt är det som att de inte alls varit ifrån varandra i så många år. De pratar, pratar och pratar om livet, litteratur, film, konst, allt möjligt. Martha har hyrt ett hus utanför New York där de fortsätter i samma stil. Hon avslöjar att hon har funderat på att avsluta sitt liv i förtid, innan sjukdomen blir för plågsam. Så blir filmen ett inlägg i debatten om dödshjälp, också. Och filmtiteln får sin förklaring.

John Turturro dyker upp som en före detta älskare till båda två. Annars är det i stort sett bara de två fantastiska skådespelerskorna som effektivt ger kött och blod åt sina respektive rollfigurer.

Filmen vann Guldlejonet på filmfestivalen i Venedig i september. Den är Almodóvarisk på det sätt som brukar känneteckna hans filmer, högklassig när det gäller foto, färgskalor, scenografi, musik. Däremot kan den engelska dialogen kännas lite stel ibland.

Men starkt berörd, det blir man precis som vanligt av en Almodóvar-film.

Visas på bio.

expand-left helskärm Pedro Almodóvar

Passa även på att se...

... ”En liten bit av kakan”, gripande iranskt drama om två människor som möts på ålderns höst.

Visste du att...

... när Tilda Swinton fick manus av regissören, föreslog hon Julianne Moore till den andra huvudrollen?

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och X (Twitter) för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.