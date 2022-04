”The Northman” – ett svulstigt vikingaäventyr som slår det mesta i genren

Publicerad: I dag 08.45 Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

THRILLER

The Northman

Regi Robert Eggers, med Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Björk, Gustav Lindh, Ralph Ineson, Kate Dickie.

Vikingars plundringar har blivit populära tv-serier under senare år.

Våldsamma ”The Northman” med Alexander Skarsgård får dem att framstå som snudd på barntillåtna.

Det våras för två Skarsgård-bröder.

31-årige Bill gör sitt livs roll (hittills) i Jonas Åkerlunds galet underhållande ”Clark”, Netflix-serien om Clark Olofsson som har premiär 5 maj.

Om 45-årige Alexander gör sin bästa roll (hittills) i ”The Northman” är en smaksak. Jag tycker han är väldigt bra även i mer lågmälda (”What about Maisie”, 2012), komiska (”Long shot”, 2019) eller dramatiska (”The diary of a teenage girl”, 2015, och tv-serien ”Big little lies”, 2017-2019) roller. Men ”The Northman” är tveklöst det maffigaste han har gjort. Ett vikingaäventyr som kostat närmare en miljard kronor.

Om Skarsgårds förra stora actionäventyr ”Legenden om Tarzan” (2016) var strömlinjeformat för en bred familjepublik, är ”The Northman” snarare som en skitig, lerig, kolsvart, extremt våldsam så kallad art movie. Regissören Robert Eggers har verkligen satt sin stämpel på den och där jag tröttnade på hans lite nihilistiska ton i överskattade ”The lighthouse” häromåret, fungerar den perfekt på denna hämndhistoria.

Förlagan är gamla nordiska myter och sagor, samma historier som inspirerade Shakespeare-klassikern ”Hamlet”. Tiden är ungefär 900 år e. Kr. Unge Amleth (Oscar Novak) blir vittne till hur hans farbror Fjölnir (Claes Bang) mördar Amleths far Kung Aurvandil (Ethan Hawke) och stjäl med sig änkan Gudrún (Nicole Kidman). Unge Amleth lyckas fly.

Klipp ett antal år framåt i tiden och Amleth har blivit en muskulös krigare i stort skägg i Alexander Skarsgårds gestalt. Han nästlar sig in i Fjölnirs hov utan att bli igenkänd, som slav, och ruvar på hämnd samtidigt som han blir kär i Olga of the Birch Forest (Anya Taylor-Joy). Ja, rollfigurerna heter sådana saker.

Och hämnden, den blir blodig…

Genom att skildra slagsmålsscenerna nästan helt utan klipp, känns det nästan som att man är med på slagfältet. Huvuden rullar, blodet sprutar, Skarsgård vrålar som en ilsken björn, så hans skådespeleri imponerar här mest rent fysiskt, något psykologiskt finlir är det knappast tal om.

Gustav Lindh är bra i en biroll, medan kända namn som Willem Dafoe och Björk mest bara skymtar förbi.

Ett svulstigt vikingaäventyr som slår det mesta som har gjorts i genren.

Filmen visas på bio.

(Se även…)

… ”Svart krabba”, svensk action- och krigsfilm som utspelas i ett postapokalyptiskt Norden. På Netflix.

(Visste du att…)

… Alexander Skarsgårds rollfigur i tv-serien som gjorde honom till internationell stjärna, ”True blood”, hette Eric Northman?