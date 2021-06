Västernfilmen frodas – nu med Angelina Jolie

Kampen mellan gott och ont är sig lik i Taylor Sheridans filmer

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Angelina Jolie i ”Those who wish me dead”. Visa mer Foto: Warner

KRÖNIKA. Varje gång det kommer en västernfilm som är någorlunda framgångsrik talas det om en comeback för genren.

Men västernfilmen har inte försvunnit, den byter bara skepnad ibland.

I fredags var det köp- och hyrpremiär för en ny film av Taylor Sheridan, en av Hollywoods piggaste västerntalanger.

Det behöver inte vara en bredbent John Wayne för att vara en västern. Just nu går Kelly Reichardts stillsamma men ändå spännande nybyggarskildring ”First cow” på bio och visst delar den tillräckligt många ingredienser med västerngenrens klassiska inslag för att kunna få den stämpeln.

”Those who wish me dead”, regisserad och delvis skriven av Taylor Sheridan, skiljer sig från ”First cow” på många sätt, men har också rollfigurer, teman och miljöer som påminner om en västernfilm.

Grabben har blivit villebråd

I huvudrollen ser vi Angelina Jolie som en ”smokejumper”, en sorts elittränad brandsoldat som skickas ut i särskilt svårtillgängliga skogsbränder. Plötsligt stöter hon på en pojke på rymmen. Hans pappa har mördats och nu är det grabben som har blivit villebråd, eftersom han har information som kan få en maffiaboss på fall. Det är upp till Jolie att skydda pojken när lönnmördarna kommer allt närmare.

helskärm Elizabeth Olsen och Jeremy Renner i ”Wind river”. Visa mer Foto: Lionsgate

Från början var tanken att SF skulle visa ”Those who wish me dead” på Filmstadens biografer och den är onekligen som gjord för en stor duk. Liksom Sheridans tidigare filmer ”Hell or high water” och ”Wind river” förenar den intensiv spänning med storslagna vildmarksbilder.

Mer bensin än hästgödsel

Gamla puffror har bytts ut mot automatvapen. Det doftar mer bensin än hästgödsel numera, men kampen mellan gott och ont är sig lik i Sheridans moderna västernfilmer. Han själv står stadigt med båda fötterna i myllan, uppväxt som han är på en ranch i Texas och numera bosatt i en stad, Weatherford, med tydlig koppling till västernmyterna.

”Those who wish me dead” är Sheridan-raffel av mindre ambitiöst stuk. Mer Joel Silver än Larry McMurtry, men filmen förtjänar ändå för att Sheridan får upp en sådan adrenalinstinn spänning. Och nog ger det hopp om framtiden att se så pass olika filmskapare som Sheridan och Reichardt skruva på västerngenren.

Publisert: Publicerad: 13 juni 2021 kl. 18.27

