GUIDE: Filmerna du inte får missa – just nu

Nöjesbladets recensenter plockar ut de främsta guldkornen bland filmer som visas på bio, streamas och går att hyra just nu – från de senaste premiärerna ner till de äldsta.

helskärm ”Julia & jag”.

DOKUMENTÄR Två kändisbarn som ser bra ut men mår dåligt och så gör en av dem en film om det. Filmens Julia är dotter till Jacques Werup (1945-2016), författare, poet, manusförfattare och musiker. Filmens ”jag” är Nina Hobert. Dotter till filmregissören Richard Hobert. Nina har gjort musik under rätt många år, bland annat till pappans ”Fågelfångarens son” (2019). En mycket modig och självutlämnande film som formmässigt inte riktigt liknar något annat. Till sist känns filmen mer allmängiltig än den först kändes. Och man tycker väldigt mycket om Julia och Nina, två kvinnor kring 30-strecket. (Jan-Olov Andersson)

helskärm Erik Enge i ”Tigrar”.

DRAMA Journalisten Ronnie Sandahl långfilmsdebuterade med "Svenskjävel" 2015, skrev manus till "Borg" som kom två år senare, och ger med "Tigrar" sig på den biografiska idrottsgenren en andra gång. Här har han både skrivit och regisserat igen, baserat på fotbollsspelaren Martin Bengtssons roman "I skuggan av San Siro: från proffsdröm till mardröm". I "Tigrar" spelas han av Erik Enge, och det man tittar på är en så lyckad kombination av personregi och skådespelarbegåvning att mötet med filmens mer etablerade skådespelare ibland skaver. De andra spelar, Enge är. (Emma Gray Munthe)

helskärm Olivia Colman och Anthony Hopkins i ”The father”.

DRAMA Anne (Olivia Colman) kommer till sin far Anthonys (Anthony Hopkins) stora våning i London och är frustrerad. Hon har just fått veta att han har kastat ut den senaste vårdgivaren som hon hittat åt honom. Hans demens har blivit sämre, och när han får veta sanningen om Annes Parisflytt blir han upprörd. Det är som i en Hitchcock-film, där vår hjälte utsätts för en komplott, ett snillrikt sätt att med filmens verktyg få oss att förstå hur det är att leva med sjukdomen. I motsats till en Hitchcock-film är dock ”The father” fast förankrad i verkligheten – och oerhört gripande, inte minst mot slutet där ålderdom möter barndom. (Stefan Hedmark)

helskärm ”Flykt”

DOKUMENTÄR För många börjar flykten från Afghanistan precis nu, i Jonas Poher Rasmussens dokumentär börjar den för decennier sedan. I "Flykt" berättar regissörens vän Amin för första gången om hur han som barn tog sig från Kabul till Köpenhamn, och hur det påverkat honom. Manus har de skrivit tillsammans. Formen är animation, och situationer från själva inspelningen och Amins vardag med pojkvännen blandas med barndomsminnen. "Flykt" är gastkramande, men sensationaliserar eller sentimentaliserar inte. (Emma Gray Munthe)

helskärm Mavis Staples och Mahalia Jackson i ”Summer of soul”.

DOKUMENTÄR Woodstockfestivalen 1969 är sönderhyllad av boomergenerationen som en av tidernas viktigaste popkulturella händelser. Men samma sommar som företrädesvis vita hippies vallfärdade till en gård i upstate New York för att lyssna på företrädesvis vit rock i tre dygn hölls under nio söndagar en serie gratiskonserter i Harlem som lockade upp emot 40 000 personer per kväll till Mount Morris Park (nu Marcus Garvey Park). The Roots-trummisen Ahmir ”Questlove” Thompsons regidebut är en kulturgärning av stora mått. För det är ett smått knäckande konsertmaterial som avtäcks här, med flera artister precis på toppen av sin kreativa förmåga. (Håkan Steen)

helskärm ”Luca”.

ANIMERAT Det är 50-tal på den italienska rivieran, och strax utanför kusten lever sjömonstret Luca tillsammans med sin överbeskyddande mamma och sin tankspridda pappa. Han tillbringar dagarna med att valla fiskar, och har hela sitt liv varnats för människovärlden. Men han är nyfiken på den, och när han träffar den självständigare och mer våghalsiga Alberto, och följer med honom upp på land där de båda förvandlas till människor, öppnas en ny värld av möjligheter. Ett förtjusande, färgstarkt och mysigt nostalgiskt vykort från uppväxttidens somrar. (Karolina Fjellborg)

helskärm ”First cow”.

DRAMA Från allra första början förstår också någon som inte är bekant med regissören Kelly Reichardt att "First cow" är en film som kommer att ta tid på sig. Hunden nosar runt kring något som sticker upp ur jorden, kvinnan undersöker närmare och gräver med händerna försiktigt fram två skelett som ligger tätt tillsammans. Kameran följer med hennes blick upp mot trädtopparna, när den är tillbaka på marken igen är vi på samma plats, men i en helt annan tid. Oregon, runt 1820. Man förundras, man förstår inte riktigt hur det går till, men utan att alls beskäftigt och självgott säga det rakt ut förmedlar Reichardt en känsla av att tillvaron är akut. Av att vi är beroende av varandra och naturen, här och nu. (Emma Gray Munthe)

helskärm ”A quiet place part II”.

THRILLER Lika effektiv som första filmen. Det är spänning för spänningens skull, skickligt filmberättande som finurligt kombinerar ljud och bild. Nya filmen inleds med att berätta vad som hände dag 1 när anfallet kom. Den fortsätter där ettan slutade. Mamman (Emily Blunt) leder sina barn från gården i hopp att nå andra överlevande. Ibland mycket våldsamt. Ofta blir åskådaren andfådd, men filmen rör sig rytmiskt mellan viskningar och rop. Schhh. (Jens Peterson)

helskärm Mads Mikkelsen i ”Rättfärdighetens ryttare”.

DRAMA Slumpen spelar inledningsvis stor roll. Om inte en kvinnas bil hade trilskat, hade hon inte behövt ta tåget. Om inte en man, en statistiker och riktig kuf (Nikolaj Lie Kaas), hade velat byta plats med henne, så hade hon överlevt bombattentatet mot tåget. När Anders Thomas Jensen ”bara” skriver manus till Susanne Biers och andras filmer, brukar historierna vara lite mer strama. Som regissör frossar han i sin vanliga unika mix av Quentin Tarantino-våld och action, galen dialog och föga politiskt korrekt svart humor. (Jan-Olov Andersson)

helskärm ”Maronas fantastiska resa”.

ANIMERAD BARNFILM Hunden Marona blir påkörd och ser livet passera som en film. Nollpunkternas nollpunkt, en återblick till alla hennes människor och de olika namn de gett henne. Hon har levt ett liv i showbiz och soptunnor och till och med i fåniga små skor, i lycka och olycka. Att se filmen är som att trilla ner i en dröm inuti en tavla. Omtumlande och färgstarkt. Skevt och surrealistiskt. Roligt och skrämmande. Sorgligt och mörkt. Stjärnhimlar, rymden och gatumyller. Man blir glad av detaljrikedomen, de snillrika illustrationerna, bildlösningarna och formlekarna. (Emma Gray Munthe)

helskärm Carey Mulligan i ”Promising young woman”.

DRAMA/MÖRK KOMEDI Cassandra (Carey Mulligan) är 30, bor hos föräldrarna, jobbar på café. Var toppstudent på läkarutbildningen, men hoppade av samtidigt som bästa vännen Nina. Något hände, och nu hämnas hon om nätterna. "Promising young woman" är en tillspetsad, skevt rolig och ironisk fantasi, bilderna är komponerade så att Cassandra får änglavingar av sänggavlar i bakgrunden, helgonglorior av lampor. Hon är en uppoffrande, hämnande ängel som är lätt att tycka om i den me too-backlash vi befinner oss i just nu. (Emma Gray Munthe)

helskärm ”Minari”.

DRAMA Filmens skapare Lee Isaac Chung kommer från en sydkoreansk familj, men är född och uppvuxen på amerikanska landsbygden, mest i Arkansas.

”Minari” (titeln står för en koreansk krydda som odlas av familjen det handlar om) är en till stor del självbiografisk historia, om en sydkoreansk invandrarfamilj som försöker leva Den Amerikanska Drömmen i 1980-talets Arkansas. Filmen är fylld av både allvar och många lättsamma ögonblick. Och skådespeleriet. Alla är suveräna. Youn Yuh-Joung blir bättre ju längre filmen pågår och vann en välförtjänt birolls-Oscar. (Jan-Olov Andersson)

helskärm Mads Mikkelsen i ”En runda till”.

DRAMAKOMEDI Gymnasieläraren Martin (Mads Mikkelsen) och hans kompisgäng omsätter teorin om att vi är alla födda med 0,5 promille för lite i kroppen i praktiken. Dricker bara på arbetstid, aldrig efter kl 20 eller på helgerna. Undersöker olika promillehalter, nytänder, maxar, tappar kontrollen. En film om alkoholkultur, absolut. Men mer en film om att öppna bröstkorgen, släppa in liv och musik. Sjunga med öronen och hjärtat. Ta någon i handen. Våga. Fast utan att alls vara så bottenlöst tråkig och pretentiös som jag stelt svenskt och med två enheter för lite i blodet just beskrev det: "En runda till" är otroligt rolig. (Emma Gray Munthe)

helskärm ”Kamrater!”

HYRFILM: Kamrater!

DRAMA ”Kamrater!” skildrar ett svart kapitel i kommunistdiktaturens historia. 1962 i staden Novotjerkassk nära Svarta havet utbröt strejker vid en fabrik där man tillverkade diesellokomotiv. Upproret slogs ned av militären och KGB. 26 personer dödades, 87 skadades. Historien berättas genom partifunktionären Ljudmila (Julia Vysotskaya, lysande!). Titelns utropstecken är ironiskt. De svartvita bilderna talar effektivt om att detta är en annan tid. Här finns makaber svart humor när Ljudmila börjar ifrågasätta de ideal hon alltid stått upp för. (Jan-Olov Andersson)

helskärm Jasna Djuricic i ”Quo vadis, Aida?”

DRAMA Regissören Jasmila Zbanic har i flera filmer berättat historier med koppling till inbördeskriget, främst i starka debuten ”Grbavica – läker tiden alla sår?” (2006). Här går hon mer rakt på sak och låter oss förstå och känna skräcken hos några av dem som drabbades och deras anhöriga. Främst hos Aida (Jasna Djuricic, fenomenalt bra) som jobbar som FN-tolk på den bas som upprättats i Srebrenica. Man går nästan sönder när man ser filmens slut, hur det liksom finns både hoppfullhet och hat när forna fiender tvingas gå vidare i livet, sida vid sida. (Jan-Olov Andersson)

helskärm Frances McDormand i ”Nomadland”.

DRAMA Det handlar om nutida nomader. Folk i dagens USA som inte orkar eller vill eller har gett upp hoppet om Den Amerikanska Drömmen. De är ofta 60+. Inte missbrukare, de vill bara leva ett fritt liv och åker runt i USA i sina husbilar eller vans och bor här och där på camping- eller parkeringsplatser. Umgås med likasinnade. Pissar och skiter i hinkar. Tar ströjobb på Amazon-lager. Förlagan är Jessica Bruders reportagebok ”Nomadland: Surviving America in the 21st century”. Några från boken spelar sig själva i minnesvärda miniporträtt. En film som verkligen kryper in under skinnet på en. Och som visar upp ett helt annat, och föga glamoröst, USA än vi är vana att se på film. (Jan-Olov Andersson)

helskärm

