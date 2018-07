Stellan Skarsgård + FÖLJ

Stellan Skarsgård till attack mot Ingmar Bergman: ”Han skulle haft stryk”

FILM 13 juli 2018 05:21

Det råder Ingmar Bergman-hysteri inför 100-årsdagen av den världsberömde filmmakarens födelse.

Men Stellan Skarsgård deltar inte i det stora firandet.

– Jag avskydde honom som person, säger han.

Stellan Skarsgård är inte känd för att smyga med sina åsikter. Den här sommarvarma förmiddagen gör han inget undantag.

– Han skulle ha örfilats gång på gång till han slutade bete sig så illa, säger han om ikonen.

Den 67-årige åttabarnspappan tar emot på Grand Hotel i Stockholm. Han är på plats för att lansera musikaluppföljaren ”Mamma Mia! Here we go again”.

Men med Bergmanfirandet runt hörnet vore det nästan tjänstefel att inte fråga Stellan Skarsgård hur han ser på personen som under årtionden var Sveriges i särklass mest inflytelserika filmmakare.

– Det är en underbar dokumentär på väg ut som hade premiär i Cannes, säger han.

Stellan Skarsgård syftar på Jane Magnussons ”Bergman – ett år, ett liv”, som hade premiär på fredagen och som fick fyra plus av Nöjesbladets recensent, Jens Peterson.

– Den kretsar kring 1957 när Bergman gjorde tre av sina bästa filmer, satte upp tre teaterföreställningar, skrev en bok, hade två fruar och fem barn, typ.



1 av 2 | Foto: Lotte Fernvall / AFTONBLADET / 3226 Stellan Skarsgård jobbade med Ingmar Bergman och förfasades över det han såg.

Helt manisk

Stellan Skarsgård kallar den perioden i Bergmans liv för ”helt manisk”.

– Dokumentären reflekterar väldigt mycket min syn på honom. Den visar en fantastiskt kreativ man. Men den visar också en man som kunde vara extremt brutal och bete sig på ett sätt som ingen borde bete sig på.

Den svenske skådespelaren lär veta vad han pratar om.

– Jag jobbade med Bergman två gånger, säger han.

Hade det varit i dag är han inte säker på att den sexfaldigt Oscarsnominerade svensken hade kunnat komma undan med sitt uppförande.

– Med #metoo i beaktning är jag ändå glad att Bergman inte stoppades från att jobba. Jag tycker att han borde ha örfilats gång på gång men att han borde ha fått fortsätta att göra sina filmer.

– Jag var mycket imponerad av honom som filmmakare.

Om biopubliken imponeras av Stellan Skarsgård i nya Mamma Mia återstår att se.

I musikaluppföljaren upprepar han sin rollfigur, Bill. Vi får även möta hans yngre jag och se hur Bill och Donna möttes.

Led bakom glaset

Den som förväntar sig skönsång från svensken riskerar dock att bli besviken.

– När jag fick manuset hade jag några sångverser. Jag tränade på dem hela sommaren.

– När jag sen sjöng in dem i inspelningsstudion i London såg jag hur Benny Andersson led bakom glaset. Det var fruktansvärt att uppleva.

Stellan Skarsgård skrattar.

– Sen sa Benny att det vi hade det. Han sa det på ett snällt sett. En vecka senare fick jag ett nytt manus. Då hade jag ingen solosång längre. Så det var min sångkarriär (skratt).

