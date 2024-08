Tonårsbrudar, FBI-bråk och en stulen kista

Skandalerna duggade tätt under Charlie Chaplins tid

Publicerad 2024-02-01

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Charlie Chaplin i ”Guldfeber” (1925).

110 år har gått sedan Charlie Chaplin gjorde sin filmdebut.

Fortfarande visas hans komedier världen runt, på tv och festivaler.

Men även skandalerna lever kvar.

Det finns en scen i filmen ”Chaplin” (1992) där den unge, okände komikern (spelad av Robert Downey, Jr) försöker fånga den luttrade regissören Mack Sennetts (Dan Aykroyd) uppmärksamhet genom en spontan slapstick-föreställning. Hans snubblande är så skickligt att Sennett ser något i ynglingen och anställer honom.

Det blir början till Charlie Chaplins filmkarriär.

Om det verkligen gick till så är oklart. Chaplin hade redan turnerat i USA som del av ett brittiskt vaudevillesällskap (där han bland annat uppträdde med en annan blivande stjärna, Stan Laurel, som senare skulle bli radarparet Helan & Halvan tillsammans med Oliver Hardy) och var ett etablerat namn.

Sommaren 1913 erbjöds han en plats hos Keystone, en filmstudio som specialiserade sig på slapstickkomedier. Chaplin tyckte att deras filmer var minst sagt osofistikerade, men gillade tanken på att prova något nytt.

Spelade bedragare i första filmen

Filmdebuten skedde 2 februari 1914 i filmen ”Making a living” (som efter stjärnans genombrott fick den svenska titeln ”Chaplin som tidningsman”), där han spelar bedragaren och sedermera reportern Edgar English.

Det är svårt att känna igen Chaplin i ”Making a living”. Men redan i nästa film, ”Chaplin på hotelläventyr”, hade komikern hittat kostymen och stilen som skulle skriva filmhistoria. ”The Tramp” var född, en snäll luffare som ofta hamnar i trubbel, men räddas tack vare någon godhjärtad flicka och en kvick förmåga att kollra bort skurkar och poliser.

expand-left helskärm Mildred Harris 1919.

Så började en enastående filmkarriär.

Men den stötte på patrull i form av skandaler som hela tiden hotade Chaplins framtid. En del av dem var orsakade av honom själv, andra berodde på politisk förföljelse. Till sist flydde stjärnan landet.

Första gången Chaplin hamnade i blåsväder var under första världskriget, då han anklagades i pressen för att smita undan militär tjänstgöring. Han försvarade sig med att han fanns tillgänglig om han skulle bli kallad, men varken Storbritannien eller nya hemlandet USA hade skickat honom till fronten.

Det här var också strax efter att Chaplins berömmelse hade nått oerhörda höjder. Han var populär bland soldaterna och vi kan anta att Chaplins insatser på film för att underhålla en plågad civilbefolkning räknades som en slags tjänstgöring för landets bästa.

Ljög om sin graviditet

Charlie Chaplin hade ett gott öga till tonårsflickor, något som skulle ställa till det för honom. Redan 1918 gifte han sig för första gången, med 16-åriga Mildred Harris. Hon hade sagt till honom att hon var gravid, men efter bröllopet visade sig det vara en lögn. Året efter blev Mildred gravid på riktigt, men barnet dog strax efter födseln.

Äktenskapet var djupt olyckligt och avslutades 1920.

En förlovning med skådespelaren May Collins blev kortvarig. Chaplin anställde henne som sin sekreterare, men när han tröttnade på henne tog han till farsartade metoder för att bli av med henne. Han låtsades ha influensa och vägrade träffa henne.

Riskerade att ställas inför rätta

Nästa hustru hette Lita Grey. Chaplin träffade henne redan när hon var 12 och hade en liten roll i ”Chaplins pojke”. Men han väntade tills hon var 16 och medverkade i komikerns främsta mästerverk, ”Guldfeber” (1925), innan uppvaktningen började.

Historien upprepade sig – Chaplin lyckades göra sin tonårsflört på smällen och kände sig tvingad att gifta sig med henne. Hade han inte gjort det fanns risken att han skulle ställas inför rätta för våldtäkt av minderårig.

expand-left helskärm Lita Grey.

Deras äktenskap blev lika olyckligt som det med Mildred Harris. Visserligen fick paret två barn, men det slutade med skilsmässa 1927 och den här gången utspelade sig dramat i pressen på en mer dramatisk nivå, med anklagelser i domstol.

Enligt Grey hade Chaplin varit otrogen, utsatt henne för övergrepp och ägnat sig åt ”perversa sexuella begär”.

Skandalen hotade stjärnans karriär. Det fanns grupper av ”moralens väktare” som krävde bojkott av Chaplins filmer och till sist nåddes en uppgörelse där han tvingades betala en, för sin tid, enorm summa pengar till Grey.

Anklagelser, spekulationer och affärer kom och gick under de följande åren. 1928 mördades en man som hade arbetat för Grey och Chaplin som butler. Tidningarna ställde oskyldigt frågan: kan han ha vetat något som gjorde att han måste dö?

Ryktena om Chaplin var ofta negativa genom åren. Han kallades sadist i Marlon Brandos biografi, där Hollywoodlegendaren beskrev hur Chaplin fönedrade sin son Sydney offentligt under inspelningen av ”Grevinnan från Hongkong” (1967).

Hittade lyckan i Oona

De två följande relationerna i Chaplins liv blev lugnare. 1932 träffade han skådespelaren Paulette Goddard som till skillnad från de andra var en vuxen kvinna. De hade en god relation, spelade mot varandra i ”Moderna tider” och ”Diktatorn”, gifte sig efter några år, men skilde sig 1942 efter att ha glidit isär.

I det sista äktenskapet hittade den 54-årige Chaplin en ny tonåring att förföra. Den här gången blev det 18-åriga Oona O’Neill – men det slutade med ett 34 år långt, av allt att döma, lyckligt äktenskap, fram till Chaplins död.

Förföljde Chaplin

Joan Barry 1944.

Sex och politik blandades samman med Joan Barry-skandalen 1942. I slutet av förhållandet med Goddard hade Chaplin varit otrogen med skådespelaren Joan Barry. Hon blev besatt av Chaplin och började förfölja honom. Hon anklagade honom även för att vara pappa till hennes barn.

Om det var sant eller inte vet vi inte, men en domstol dömde honom att betala underhåll tills flickan fyllde 21.

Vad som gjorde att skandalen nådde stormstyrka i mitten av 40-talet var att FBI startade fyra utredningar mot stjärnan och anklagade honom för att ha brutit mot en lag som gjorde det till ett brott att föra en kvinna över delstatsgränser i sexuellt syfte.

Bevisen för att någon form av människohandel hade skett var lövtunna, men syftet var att förgöra Chaplin. Han hade utsetts till fiende av den mäktige FBI-chefen J Edgar Hoover, som ogillade Chaplins vänsterpolitik.

Anklagades för att vara kommunist

Komikern hade medverkat i sammanhang som främjade relationen mellan USA och Sovjetunionen efter kriget. Han hade kritiserat kapitalismen. Det var nog för att FBI skulle starta ännu en utredning 1947 och när kalla kriget blev allt kyligare under 50-talet anklagades Chaplin för att vara kommunist.

Kraven på att han skulle deporteras till Europa blev allt starkare.

expand-left helskärm Charlie Chaplin tog emot sin heders-Oscar av Jack Lemmon på galan 1972.

1952 reste han till London för galapremiären av ”Rampljus”. Dagen efter meddelade USA:s justitieminister att han inte var välkommen tillbaka om han inte gick med på att låta sig förhöras om sina politiska åsikter och moral.

Chaplin gav USA långfingret och bosatte sig i Schweiz. Skilsmässan med USA var lika frän och bitter som det blev med Mildred Harris och Lita Grey.

Man kan säga att när det gällde kvinnoaffärerna var det Charlie Chaplin som behövde mogna. Men när det gällde den politiska skandalen var det USA som behövde växa upp.

Attityden till Chaplin förändrades efter att kommunistjakten dog ut. Försoning kom 1972 i form av en heders-Oscar. Chaplin gick med på att resa tillbaka till USA för första gången på 20 år. Den stroke-skadade, 83-årige komikern hyllades på Oscarsgalan med en 12 minuter lång ovation.

expand-left helskärm Chaplins uppgrävda kista.

... en sista skandal

Till och med efter sin död orsakade Charlie Chaplin rubriker. Stjärnan dog 1977 och begravdes på en kyrkogård i Schweiz. Året efter grävdes kroppen upp av två personer som höll liket som gisslan i ett försök att kräva änkan Oona på pengar. Hon hade ärvt mer än 100 miljoner dollar.

Två månader efter den fräcka ”kidnappningen” greps gärningsmännen och Chaplins kista hittades begravd i ett fält i en närliggande by.

Kroppen fördes tillbaka till kyrkogården. Numera ser cement till att det är svårare att lägga fingrarna på världens mest berömda komiker.

Källor: Vice, ”My autobiography” (Charles Chaplin), New Yorker, ”Tramp” (Joyce Milton), New York Daily News, ”Brando: Songs my mother taught me” (Marlon Brando), ”Charlie Chaplin” (David Robinson), BBC.

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram och X (Twitter) för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.