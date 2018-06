Will Ferrell + FÖLJ

Will Ferrell gör huvudrollen i komedi om Eurovision

FILM 19 juni 2018 05:40

Will Ferrell är ett stort fan av Eurovision Song Contest.

Nu skriver han manus och spelar huvudrollen i en komedi om tävlingen.

Komikern Will Ferrell kommer spela huvudrollen i den kommande musikkomedin ”Eurovision” på Netflix. Handlingen i filmen kommer kretsa kring den omåttligt populära musiktävlingen som Hollywoodstjärnan lärt sig att älska.

Ferrell har varit ett stort fan av Eurovison Song Contest ända sedan hans svenska fru introducerade honom för tävlingen 1999. Samma år som Charlotte Perrelli vann i Jerusalem med låten ”Take me to your heaven”.

Manus kommer Ferrell skriva tillsammans med sin före detta ”Saturday Night Live”-kollega Anderew Steele, skriver The Guardian.

Det är ingen vild gissning att Will Ferrell kommer att spela en excentrisk artist som försöker vinna tävlingen.

Releasedatum för filmen är ännu inte bestämt.

