”Annihilation” – skimrande sci-fi med Tuva Novotny och Natalie Portman

Foto: Peter Mountain/Netflix. Tuva Novotny spelar en av de fem kvinnorna som ger sig ut på ett livsfarligt uppdrag i Alex Garlands ”Annihilation”.

FILM 12 mars 2018 13:27

FILMRECENSION Svenska Tuva Novotny spelar mot Natalie Portman och Jennifer Jason Leigh i Alex Garlands lika vackra som otäcka science fiction-film ”Annihilation”.

Annihilation



Av Alex Garland, med bl a Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Tuva Novotny och Oscar Isaac.



Premiär på Netflix den 12 mars.

SCIENCE FICTION/SKRÄCK Svenska Tuva Novotny utgör – tillsammans med Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson och huvudrollsinnehavarinnan Natalie Portman – det fem intelligenta och handlingskraftiga kvinnor starka teamet i centrum för Alex Garlands "Annihilation". En film som har sin premiär på Netflix i stället för på bio i de flesta länder utanför USA.



Portman spelar Lena, en biologiprofessor och före detta soldat vars militärmake Kane (Oscar Isaac) är försvunnen och förmodat död efter ett hemligt uppdrag. När han plötsligt dyker upp i ett apatiskt tillstånd i deras hem, och sedan snabbt insjuknar, vill Lena ha svar på vad som har hänt honom.

Hon tas till topphemliga Area X, där psykologen doktor Ventress (en suveränt bister Jennifer Jason Leigh) förklarar att en del av kusten är evakuerad och omgiven av ett oförklarligt, skimrande naturfenomen, som hela tiden expanderar. Ett flertal team har skickats in för att undersöka saken – men endast Kane har kommit ut levande.

Nu ska en grupp med olika typer av självdestruktiva experter – Ventress, en ambulanssjukvårdare (Rodriguez), en fysiker (Thompson) och en geolog (Novotny), som alla har sina anledningar att ge sig ut på vad som med största säkerhet är ett självmordsuppdrag – gå in i "The shimmer", och Lena bestämmer sig för att följa med dem.



Att berätta för mycket om vad som väntar dem vore att förstöra upplevelsen, men tänk en lika vacker som skrämmande värld, där biologins, tidens och fysikens vanliga lagar är satta ur spel, mutationer härjar, förstånd förloras och en okänd kraft inte så mycket förstör som konsumerar allt i sin väg.



"Annihilation" är en hybrid av filosofisk sci-fi, så kallad body horror och klassisk överlevnadsthriller, som växlar mellan ett nästan svärmiskt lugn, psykologisk terror och inslag av rå skräck.

Det är sinnesbändande – och skimrande bra.



"Annihilation" har premiär på Netflix den 12 mars.

