Jättar och småkryp i ny ”Ant-man”-trailer

Men Michelle Pfeiffer hålls hemlig – än så länge

FILM 1 maj 2018 20:43

Ant-man var en av få superhjältar som verkade ha annat för sig än att dyka upp i ”Avengers: Infinity war”.

Bara en vecka efter storfilmens premiär får vi se vad den lille killen sysslar med i en ny trailer för ”Ant-man and the Wasp”.

Medan Iron man och Captain America drabbade samman i ”Civil war” (2016) saknades Hulken och Thor som var borta på ett eget litet äventyr. Ett och ett halvt år senare fick vi veta vad som hade hänt i ”Thor: Ragnarök”.

Samma upplägg gäller nu. Ant-man dök inte upp i ”Infinity war”, men den här gången behöver vi inte vänta ett och ett halvt år innan vi får möta honom i ett eget äventyr. ”Ant-man and the Wasp” (som är en uppföljare till första filmen från 2015) har svensk biopremiär redan i sommar, den 4 juli.









1 av 3 | Foto: Marvel Evangeline Lilly och Paul Rudd i sina kostymer.

Sitter i husarrest

”Ant-man and the Wasp” utspelas strax efter ”Civil war” och när vi nu möter Scott Lang/Ant-man (Paul Rudd) igen sitter han i husarrest. Men det är svårt att hålla tillbaka en superhjälte och han kastas snart in i ett nytt äventyr – denna gången med fokus på the Wasp, en superhjälte som har haft olika inkarnationer.

I första filmen fick vi en snabb blick på kostymen som introducerades för Hope van Dyne (Evangeline Lilly) och hon är den nya Wasp. Men i den här uppföljaren dyker även hennes mor upp, spelad av Michelle Pfeiffer – och hon var den ursprungliga Wasp.

Pust. Ibland är det inte lätt att hänga med i de här såpasvängarna...

Blåsts upp till jätte

Trailern börjar med en snygg, rolig scen där Ant-man har blåsts upp till en jätte (vilket även skedde i ”Civil war”) och sparkar undan skurkarnas små automatvapen. Här finns gott om exempel på hur filmskaparna leker med smått och stort i actionscenerna på ett fantasieggande sätt.

Men Michelle Pfeiffer håller de hemlig än så länge. Kanske dyker hon upp i sista trailern före premiären?

Michael Douglas återvänder från första filmen som forskaren och före detta SHIELD-agenten Hank Pym. Dessutom ser vi bland andra Laurence Fishburne och ”The shield”-favoriten Walton Goggins.

