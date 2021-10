Will Poulter klar för ”Guardians of the galaxy 3”

Spelar Adam Warlock

helskärm Will Poulter.

Will Poulter ska spela Adam Warlock i den kommande ”Guardians of the galaxy 3”.

Det bekräftar regissören James Gunn på Twitter.

”Han är en fantastisk skådespelare och en underbar kille”, skriver Gunn.

I slutet av ”Guardians of the galaxy 2” fanns det en teaser om att Marvel -karaktären Adam Warlock skulle dyka upp i nästa film.

Nu är det klart att det blir Will Poulter, känd från ”Midsommar” och ”Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen”, som axlar rollen som Warlock.

Filmens regissör James Gunn bekräftade nyheten på Twitter.

”Som ni alla vet måste jag ofta tillbakavisa falska rykten, så...hm... Välkommen till Guardians-familjen, Will Poulter. Han är en fantastisk skådespelare och en underbar kille. Vi ses om några veckor”.

helskärm ”Guardians Of The Galaxy Vol. 2” med Gamora (Zoe Saldana), Nebula (Karen Gillan), Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista) och Rocket (Bradley Cooper).

Poulter: Det är en ära

Poulter i sin tur svarade på Gunns meddelande.

”Tack James. Det är en genuin ära att få spela den här rollen och att arbeta med dig. Jag är väldigt pepp på att få börja jobba”.

”Guardians of the galaxy 3” väntas börja spelas in i november och få premiär den 5 maj 2023.

