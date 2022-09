Rolf Lassgård gör mycket – av en liten roll

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

DRAMA

Schack

Regi Philipp Stölzl, med Oliver Masucci, Albrecht Schuch, Birgit Minichmayr, Rolf Lassgård.

helskärm

En av de två filmer som Rolf Lassgård spelade in i Tyskland för ett par år sedan.

Han gör verkligen vad han kan av sin biroll, men historien i sig flyter på i lite ojämn takt.

Den andra filmen som Rolf Lassgård gjorde i Tyskland var en huvudroll i Wendla Nölles ”Ein grosses versprechen”. Den visades under Göteborg Film Festival i vintras. Där spelar Lassgård en svensk man som sedan länge är bosatt och gift i Tyskland. Ett gripande kärleksdrama med honom och Dagmar Manzel, högt uppburen teaterskådespelerska.

Förlagan till den här filmen är en novell av Stefan Zweig (1881-1942). Han var en judisk österrikisk författare som drevs i landsflykt och vars böcker förbjöds efter att nazisterna hade invaderat Österrike.

Just en bok är en viktig del av handlingen i filmen.

Advokaten och notarien Josef Bartok (Oliver Masucci) och hans fru Anna (Birgit Minichmayr) blir i filmens inledning körda av sin chaufför till en stor fest. Platsen är Wien, tiden 1938. På väg dit möter de protesterande nazister. På festen varnas han för att tyskarna kommer att invadera landet dagen efter. Han ignorerar varningen, tillfångatas av Gestapo och dess ledare (Albrecht Schuch) sätter honom i husarrest på stadens flotta hotell. Han kommer inte att bli fri förrän han gett koderna till de bankkonton han ansvarar för, åt stadens rika människor.

Filmen utspelas på två plan. Under husarresten håller Bartok på att drivas till vansinne. Räddningen blir när han kommer över en bok om klassiska schackpartier. Han bygger ett eget schackspel, i hemlighet, och lär sig alla de mest klassiska partierna. De scenerna är långsamma och rätt tålamodsprövande.

På ett annat plan är han på ett fartyg på väg till New York. Ombord spelar världsmästaren (Albrecht Schuch igen, med ett helt annat utseende) simultanschack mot massor av utmanare. En av dem är en rik amerikan (Rolf Lassgård) som drar in Bartok i spelet. Lassgård gör mycket av en liten roll. Hans status i Tyskland bevisas väl av att han i förtexterna står som und Rolf Lassgård, med stora bokstäver.

Regissören Philipp Stölzl klipper mot slutet väldigt suggestivt ihop de olika tidsplanen, som för att förklara Bartoks (som då uppträder under annat namn) numera sjuka sinnestillstånd.

Filmen visas på bio.

(Se också…)

… ”The queen's gambit”, Netflix-serien med Anya Taylor-Joy, om du vill frossa i schackdramatik.

(Visste du att…)

… Rolf Lassgårds nästa svenska film är Richard Hoberts ”Kärleksbevis” mot Livia Millhagen och Hedda Renberg? Premiär 14 oktober.