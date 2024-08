Långt men lysande om Paul Simons karriär

”In restless dreams” målar berörande bild av popikonen

Publicerad 07.00

expand-left helskärm Paul Simon på ”Graceland”-turnén 1987.

In restless dreams: the music of Paul Simon

Regi Alex Gibney, med Paul Simon, Edie Brickell, Wynton Marsalis.

FILMRECENSION. Tre och en halv timme flyger iväg när Alex Gibney berättar historien om Paul Simon.

DOKUMENTÄR. 209 minuter är lång tid för en biofilm men faktiskt allt annat än tålamodsprövande när regissören är Oscarsbelönade Alex Gibney och huvudpersonen heter Paul Simon.

Gibney följer den amerikanske låtskrivarlegendaren nära under inspelningen av senaste albumet ”Seven psalms” och berättar parallellt om alla centrala delar i en av pophistoriens mest imponerande karriärer.

Om hur Simon och barndomskompisen Art Garfunkel redan som 16-åringar sjöng stämmor så fint ihop att de fick skivkontrakt, hur de med hjälp av innovativa producenter på 60-talet blev världsakten Simon & Garfunkel och hur ego och svek snart spräckte duon och skapade oläkbara sår.

Men också om en magnifik solokarriär, floppade filmförsök och de först kritiserade och senare hyllade inspelningarna med sydafrikanska musiker som blev 80-talsalbumet ”Graceland”.

Historien berättas med omsorg och driv men minst lika berörande är att se med vilken hängivenhet Simon, nu 82 år, alltjämt jagar exakt det ljud i studion som han hör inne i huvudet, trots tappad hörsel på ena örat.

Och för en musiknörd blir det förstås oemotståndligt när han sitter vid mixerbordet och avslöjar hur trumjudet i ”The boxer” kom till eller varför dragspelet i ”The boy in the bubble” låter så mäktigt.



Filmen visas på bio (med paus).

