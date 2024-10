Daniel Day-Lewis gör comeback i sonens film

Ronan Day-Lewis regidebut ”Anemone”

Uppdaterad 08.42 | Publicerad 08.01

Han skulle lämna Hollywood för gott – men nu gör Daniel Day-Lewis comeback i en film regisserad av hans son.

Efter sju års frånvaro från Hollywood gör Daniel Day-Lewis comeback i en ny film. Han ska spela i kommande dramat ”Anemone”, som även är hans son Ronan Day-Lewis regidebut, skriver E Online.

Daniel Day-Lewis på Oscarsgalan 2013. Arkivbild.

Daniel Day-Lewis syntes senast i Paul Thomas Andersons sexfaldigt Oscarsnominerade ”Phantom thread” 2017, därefter meddelade han att han skulle pensionera sig från skådespeleriet och försvann från rampljuset.

– I hela mitt liv har jag pratat om att jag ska sluta skådespela. Jag vet inte vad som var annorlunda den här gången, men impulsen att sluta slog rot i mig och blev till ett tvång, har han tidigare sagt till W Magazine.

Under sin karriär har 67-årige Day-Lewis Oscarsnominerats i kategorin bästa manliga huvudroll sex gånger och vunnit tre – för ”Min vänstra fot” (1990), ”There will be blood” (2008) och ”Lincoln” (2013).