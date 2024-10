Julianne Moore om Almodóvars film: Så sällsynt

Ålder: 63 år.

Familj: Maken Bart Freundlich, två barn.

Bor: I Montauk utanför New York.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: ”Short cuts”, ”Nine months”, ”Boogie nights”, ”The end of the affair”, ”Far from heaven”, ”The big Lebowski”, ”Magnolia”, ”Children of men”, ”A single man”, ”Still Alice”, ”The hunger games”, ”May December”.

Aktuell med: ”The room next door” som har svensk biopremiär 25/10.