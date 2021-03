Ny dokumentär om Obama blir för smörig

Snygg och slipad film – men här finns ingen story

Publicerad: 31 mars 2021 kl. 16.37

FILM

++

The way I see it

Regi Dawn Porter.

FILMRECENSION. När man ska göra en dokumentär gäller det att hitta ett intressant ämne att utforska. En spännande historia att berätta.

”The way I see it” har allting utom just den lilla detaljen.

Även om du inte vet vem Pete Souza är känner du till hans arbete. Du har sett bilden där en liten pojke rör vid Barack Obamas hår inne i Ovala rummet. Och den där presidenten står i en frakthiss tillsammans med Michelle och några medarbetare, då han har lånat ut sin kavaj till hustrun. Du har definitivt sett bilden där Obama och hans närmaste ministrar sitter och tittar på tv-skärmar som visar räden som avslutade Osama bin Ladens liv, där alla ser ut att sitta på helspänn och Hillary Clinton håller handen framför munnen.

Pete Souza hade under sina åtta år som Vita husets chefsfotograf så nära tillgång till Obamas administration som är möjligt. Det var inte första gången han arbetade som fotograf i Vita huset. Han var där under Ronald Reagans tid och tog även då minnesvärda bilder, som den där presidenten och hustrun Nancy sitter i Vita husets biograf.

Foto: Pete Souza Den berömda bilden från räden mot Osama bin Liden 2011.

Kände en politisk väckelse

Souza tyckte om Reagan, även om han inte gillade en del av politiken. När han återvände till Vita huset efter en tid som frilansfotograf skedde en personlig förändring. Det var inte bara det att Obama var lika karismatisk som Reagan, men fotografen kände en slags politisk väckelse. Under Trump-eran blev han ett fenomen på Instagram där han la upp bilder från Obamaåren åtföljt av en syrlig kommentar som effektivt visade motsatsen till allt Trump står för.

I dokumentären följer vi Souza under föreläsningar som han håller samt blickar med hjälp av hans bilder tillbaka till Obamas tid vid makten.

Det är rakt igenom snyggt och slipat. Filmen tar väl hand om Souzas bilder och hans vittnesmål blir till ett fint porträtt av minnesvärda tillfällen från de åtta åren.

Foto: Pete Souza Lille Carlton Philadelphia fick känna på presidentens frisyr vid ett besök 2009.

Saknar en intressant historia

Desto mer besvärande är då det faktum att det egentligen inte fanns någon anledning att göra filmen. Den saknar en intressant historia att berätta, en konflikt att presentera eller något viktigt historiskt att dokumentera; det räcker inte att Souzas bilder uppfyller det sistnämnda syftet till viss del. Berättelsen om hur fotografen blev uppskattad för sina Instagram-pikar mot Trump är platt. Dessutom blir inställningen till Obama lite väl smörig, som ett resultat av att filmen inte vill problematisera någonting.

Samma år gjorde även regissören Dawn Porter en dokumentär om kongressledamoten John Lewis, en medborgarrättskämpe som levde ett tumultartat, spännande liv. Jag misstänker att den filmen är mer sevärd.

”The way I see it” finns att hyra på Itunes och Google Play.

