Gammalt men fortfarande vitalt gaydrama med urstark ensemble

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 29 september 2020 kl. 16.47

Foto: Scott Everett White/NETFLIX. ”The boys in the band”.

FILMRECENSION En film baserad på en pjäs som var banbrytande för 50 år sedan hade lätt kunnat kännas daterad. Men Netflix nya version av ”Boys in the band” har faktiskt inte en trött minut.

Oss pojkar emellan

Regi Joe Mantello, med Jim Parsons, Matt Bomer, Andrew Rannells, Zachary Quinto, Charlie Carver, Tuc Watkins, Robin de Jesús, Brian Hutchison, Michael Benjamin Washington.

DRAMA Mart Crowleys banbrytande pjäs ”The boys in the band” från 1968, om en grupp homosexuella vänner som samlas för en födelsedagsfest i New York, blev film redan 1970. Då i regi av William Friedkin, med skådespelarna från pjäsen på rollistan.

2018 återupplivades pjäsen på Broadway, lagom till 50-årsjubiléet, och nu har Joe Mantello regisserat en ny film – med skådespelarna från den nya uppsättningen.

Jim Parsons spelar Michael. En bitter manusförfattare som plågas av katolska skuldkänslor och medelåldersångest, och är i full färd med att förbereda en fest för sin vän/bästa ovän Harold (Zachary Quinto) hemma i sin spatiösa lägenhet när hans gamla rumskompis från college, Alan (Brian Hutchison), ringer och meddelar att han tänker komma och hälsa på.

Alan vet inte om att Michael är gay, så Michael ber sina vänner, som droppar in en efter en, att ligga lågt. Men samtidigt finns misstankar om att Alan i själva verket själv är smyghomosexuell – och kvällen går snabbt från lite stel till en katastrof, kantad av svartsjuka, osäkerhet, anklagelser, hemligheter, självförakt, förolämpningar, bråk och diverse neuroser.

”Oss pojkar emellan” borde kännas daterad. Men skådespeleriet är så lysande, stämningen så intensiv, dialogen så giftig och känslorna så starka att den här konstant engagerande filmen inte har en trött minut.



”Oss pojkar emellan” har premiär på Netflix den 30 september.

