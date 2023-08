Luc Besson först ut av Venedigs omstridda ”gubbar”

Därför bjuds de fortfarande in

Publicerad 13:31

Dela artikeln

VENEDIG. Torsdagens hetaste film på filmfestivalen är tveklöst ”Ferrari”, om den italienska biltillverkaren.

Men i förväg har det även diskuterats mycket om varför tre omstridda ”gubbar” har blivit inbjudna till festivalen över huvud taget – Roman Polanski, Woody Allen och Luc Besson, vars ”Dogman” också har världspremiär i dag.

Festivalchefen Alberto Barbera är noga med att han skiljer mellan rykten och skvaller och så länge ingen har fällts för något brott har han inga problem med att bjuda in dessa regissörer till festivalen.

Roman Polanski flydde 1978 från USA inför hotet om ett eventuellt fängelsestraff för sexuellt umgänge med en minderårig. Då tog Hollywood-karriären slut. Han har aldrig återvänt till USA. Flera andra kvinnor har anklagat honom för sexuella övergrepp, utan att det blivit rättssak av det. Polanski har förnekat allt, bor numera i Paris, men kommer inte hit när komedin ”The Palace” med Oliver Masucci, John Cleese och Fanny Ardant har premiär på lördag. Han är 90 år.

helskärm Roman Polanski, 2018.

helskärm

Woody Allen, 87, anklagades för sexuellt utnyttjande av sin adoptivdotter Dylan när hon var barn. Han har förnekat allt och någon rättssak har det aldrig blivit av det. Däremot har regissören blivit något av en persona non grata i den amerikanska filmbranschen.

Han är här när kärlekskomedin ”Coup de chance” med Lou de Laáge, Niels Schneider och Valérie Lemercier, inspelad i Paris, har premiär på måndag.

helskärm Luc Besson, 2019.

Och Luc Besson, 64, är här i dag.

Han har nyligen frikänts av Cour de cassation, högsta domstolen i Frankrike, i ett våldtäktsmål som pågått i flera år. Skådespelerskan Sand Van Roy hade en liten roll i Besson-filmen ”Valerian and the city of a thousand planets”, blev ihop med honom i ett par år och har anklagat honom för att våldtagit henne flera gånger. Han har friats i alla tidigare instanser.

Flera andra kvinnor har genom åren anklagat honom för övergrepp, utan att anmäla honom. Han blev ihop med Maïwenn, numera aktad skådespelerska och regissör, när hon var 15 och han 32. Året efter fick de barn ihop. Sedan lämnade han henne för nästan lika unga Milla Jovovich.

Själv har jag träffat honom fem, sex gånger. Alltid smått otrevlig och stöddig, utom när han fick hederspris på Stockholm Film Festival och hade gjort filmen ”The lady” (2011), där Michelle Yeoh spelade Ang San Suu Kyi.

”Dogman” handlar om en man som efter övergrepp i barndomen av pappan, hittar försoning i livet med hundar och sedan börjar klä sig och bete sig om en kvinna. Han spelas av Caleb Landry Jones, som vann skådespelarpriset i Cannes i fjol för ”Nitram”.

Det känns väldigt lite som en typisk film från den annars så kaxige actionfilmsregissören Luc Besson…