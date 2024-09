Vi har nått ett Christer Björkman moment

Osäkerhet dominerar Marvelfilmerna – de behöver tänka om

KRÖNIKA. ”Vad fan betyder den här skiten?”

En oerhört relevant fråga, som formulerades i veckan av regissören bakom nästa Marvel-film.

Tankarna går onekligen till Christer Björkman.

Härom natten drömde jag att jag var med i en Marvel-film. Jag hade inga superkrafter, men jag var ändå med i någon slags konferens med Avengers.

Drömmen hade fler frågor än svar. Som varför jag drömde detta just nu, jag har inte sett någon Marvel-film sedan tredje ”Guardians of the galaxy” dök upp på Disney Plus. Men de luddiga konturerna i drömmen var symboliska.

Vart är vi på väg, brukar Kristian Luuk fråga och det är verkligen inte läge att dra i bromsen på tiopoängsnivån. Inget vet vart vi är på väg, förutom möjligtvis Kevin Feige. Han som är ansvarig för det enorma projekt som kallas Marvel cinematic universe.

Försöker hitta unika talanger

”The Marvels”, där Brie Larson gör comeback som Captain Marvel, har biopremiär i november. Vanity Fair intervjuade nyligen regissören Nia DaCosta, som liksom flera andra Marvelregissörer först slog igenom med en independentfilm. Det är filmfabrikens strategi för att hitta unika talanger, så att inte alla Marvelrullar ser exakt likadana ut.

Det har väl gått sådär med den ambitionen och DaCosta var, enligt Vanity Fair-intervjun, nervös inför att ta sig an ”The Marvels”. Jag kan tänka mig att när en stor del av inspelningen sker framför en green screen eller blue screen är det lätt att tappa sugen och börja tvivla på att det här blir något i slutändan. Det var vid ett sådant tillfälle, enligt intervjun, som hon tänkte mitt i en scen: ”Vad fan betyder den här skiten?”

I intervjun säger DaCosta att som regissör ska man tro på sig själv. Men osäkerheten dominerar ändå. Vanity Fair har även pratat med Kevin Feige som försäkrar att den individuella filmen alltid är viktigare än den huvudplan som Marvelfilmerna följer. Men DaCosta konstaterar: ”Det är Kevin Feiges film”.

Färre filmer behövs

Är inte det här lite som det ögonblick i Melodifestivalens historia när det blev dags att säga farväl till Christer Björkman? Tacka honom för hans ovärderliga insatser genom åren, men konstatera att förändringar behövs.

Jag skulle föredra färre deltävlingar. Jag skulle också föredra färre Marvelfilmer, att man går tillbaka till att de verkligen blir fenomen när de har premiär, inte bara ännu en intäktspost i kvartalsrapporten för Disney.

Marvelfilmerna får gärna hänga ihop på ett snyggt och smart sätt. Men är det nödvändigt att följa en plan som, med små variationer, inkluderar sjuttielva filmer och sex miniserier på Disney Plus?

Nog var vi rätt färdiga med det 2019. Filmen hette ”Avengers: Endgame” av en anledning.

