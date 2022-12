Fint porträtt av Neil Young från inspelningen av ”Harvest” 1971

Harvest time

Regi Bernard Shakey (Neil Young), med Neil Young, The Stray Gators, Graham Nash, Stephen Stills, Elliot Mazer .

DOKUMENTÄR 1971 spelade Neil Young in albumet ”Harvest”. Med ”Heart of gold” i spetsen blev det en av av hans största försäljningsframgångar. Young lät ett filmteam följa delar av inspelningen, och har nu klippt ihop en tvåtimmars film under sitt alias Bernard Shakey.

Som en del av hans skivor är det bitvis för långt och bitvis för slarvigt, med oskarpa bilder och skakig kamera. ”Harvest time” inleds på hans ranch Broken Arrow där bandet repar och spelar in i ladan. Det är omtagningar och jammande, sakta växer sångerna fram.

Scener med några som tramsar och några som är höga, internt fnissande och rastlöst väntande.

Mest minnesvärt är när Neil Young pratar om sitt låtskrivande och sitt liv. Han är 25 år, i ett kreativt flöde och har skrivit många nya sånger. Filmfotografen David Myers ställer frågor till en avslappnad Neil Young vars dåvarande flickvän Carrie Snoddgress skymtar ett par gånger.

Stephen Stills och Graham Nash lägger på körstämmor i New York. I London spelar Neil Young in ”A man needs a maid” med London Symphony Orchestra. Omtagningar innan rytmen blir som han vill ha den.

”Heart of gold” och ”Old man” spelas sent i filmen, och då inte från albuminspelningarna utan med Neil Young solo. ”The needle and the damage done”, en av albumets starkaste sånger, nämns inte i filmen.

Intressant tidsbild, och rart porträtt av en originell artist. Finfint för de starkaste fansen.

”Harvest time” har premiär på bio 1 december.

