Närgånget porträtt av Joyce Carol Oates

DOKUMENTÄR

Joyce Carol Oates: A body in the service of mind

Regi Stig Björkman, med Joyce Carol Oates, Laura Dern m fl.

Joyce Carol Oates är en av USA:s främsta författare. En som ofta nämns som en tänkbar vinnare av Nobelpriset i litteratur.

Nu har Stig Björkman gjort den definitiva filmen om henne.

Ända sedan jag under mitt första USA-besök köpte en pocketupplaga av ”dom där”, har jag varit fascinerad av Joyce Carol Oates mångfacetterade romaner om livet och människorna i USA. Och man har aldrig behövt sakna böcker att läsa, för hon har hela tiden producerat nya romaner och novellsamlingar i en rasande takt.

Filmregissören Stig Björkman är en annan beundrare. Efter en intervju kring hennes mest kända roman ”Blonde” (2000), en tegelsten om Marilyn Monroes liv, blev de vänner. Han skrev några år senare en intervjubok med henne och efter många års övertalning fick han henne att ställa upp i den här filmen.

Här skildras allt från hennes fattiga uppväxt och hennes genombrott som författare, i arkivbilder från tv-intervjuer, till hennes vardag i hemmet i dag, där hon sitter och skriver. Det märks att det är en intervjuare som verkligen kan sin författare och som hon därför har förtroende för. Som åskådare blir man där lite som en fluga på väggen i hennes hem, när hon oväntat öppet delar med sig av sin kreativa process, till exempel hur hennes egen bakgrund har påverkat de ämnen hon tacklar.

Ett närgånget och underhållande porträtt av en av vår tids allra främsta författare.

Och lite coolt att Björkman har fått Hollywood-stjärnan Laura Dern att läsa de korta avsnitt ur Oates böcker som citeras.

Filmen visas på bio.