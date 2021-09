Snurrig, snabb och sympatisk komedi om identitet och utanförskap

helskärm ”Suedi”.

FILMRECENSION Manuel Concha har, utifrån egna erfarenheter, gjort lättsam och charmig humor av invandrarupplevelsen och längtan efter att få komma in i den blågula gemenskapen.



Suedi

Regi Manuel Concha, med Kardo Razzazi, Agnes Lindström Bolmgren, Suzanne Reuter , Johan Ulveson , Göran Ragnerstam, Claes Månsson, Filip Berg, Ann Petrén.



KOMEDI Manuel Concha har, utifrån sin egen erfarenhet av att vara uppvuxen i ett miljonprogramsområde, skrivit och regisserat den här sympatiska komedin om längtan efter att få skaka av sig invandrarstämpeln och utanförskapet och komma in i den blågula värmen.

Under sin uppväxt i Sollentuna drömde Mahmod Azziz (Kardo Razzazi) om att bli sedd som en riktig suedi – en riktig svensk. Så när han som vuxen sedan bokstavligt talat ramlade in i en väska full av pengar som ingen verkade sakna, tog han chansen och köpte sig en svensk identitet.

Han flyttade in i ett radhus på Lidingö, köpte en Volvo, gick till en talpedagog och tog namnet Sebastian von Steinberg. Han tog av sig Adidas-dräkten, satte på sig mönstrade strumpor, skaffade blå linser, och började fejkjobba som konsult. Och snart träffade han åklagaren Isabelle (Agnes Lindström Bolmgren), från en välbärgad familj.

Men nu, när Sebastian är i full färd med att planera ett ovanligt avancerat svenskt bröllop, riskerar han att bli avslöjad som en bluff, då hans 30 miljoner i kontanter håller på att bli värdelösa och nu måste tvättas i rekordfart.

Lite snurrigt, men charmigt, rappt och föredömligt fritt från dötid. Med roliga birollsinsatser av Suzanne Reuter, Johan Ulveson, Göran Ragnerstam, Claes Månsson, Filip Berg, Ann Petrén – och Danny Saucedo, som är med på ett otippat hörn.



”Suedi” har premiär på Viaplay den 1 oktober.

