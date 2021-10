”No time to die” är bästa svenska Bondpremiären någonsin

Bondfebern är stark i hela Norden

Publicerad: Mindre än 20 min sedan Uppdaterad: Mindre än 10 min sedan

Biosuccé! ”No time to die” lockade 222 000 åskådare till svenska biografer under premiärhelgen. Det gör den nya Bondfilmen med Daniel Craig i huvudrollen till den mest framgångsrika under en öppningshelg någonsin i Sverige.

– Biljettintäkterna för ”No time to die” landar på 35,4 miljoner kronor när vi summerar helgen, säger Malin Strihagen på SF Studios till TT.

”Spectre”, som kom 2015, spelade in 24,4 miljoner under motsvarande helg.

Bondfebern är stark i Sverige och Norden. Faktum är att när filmbolaget MGM listar de största öppningsmarknaderna per capita hamnar de nordiska länderna på topp fem.

Flest biobesök sett till antal invånare för nya Bondfilmen hade Norge, följt av Danmark, Storbritannien, Finland och Sverige.

Den 8 oktober har filmen premiär i fler länder, bland annat i USA.

helskärm Daniel Craig gör rollen som James Bond för sista gången i "No time to die". Pressbild.

