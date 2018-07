Film + FÖLJ

Två rivaliserande filmer på gång om pojkarna i grottan

Knappt hade de 12 thailändska fotbollspojkarna och deras tränare räddats ur grottan förrän det talades om filmatisering.

Två rivaliserande projekt är i gång. Regissören Jon Chu ryter till på Twitter:

– Jag vägrar låta Hollywood ”vitmåla” berättelsen om den thailändska grotträddningen. Aldrig i livet. Skulle det hända kommer vi att se till att de får ett helvete.

Under den internationella räddningsoperationen att nå de 13 personer som satt fast i en grotta i Thailand dog en dykare, men samtliga pojkar och tränaren kunde föras ut ur grottan levande.

Först var det filmbolaget Pure Flix som meddelade att de var intresserade av att filma den sensationella berättelsen.

Pure Flix har gjort sig kända för sina lågbudgetfilmer med ett kristet budskap. Men de är inte ensamma om att vilja göra en film. Under torsdagen avslöjade Variety att regissören Jon M Chu (som bland annat har gjort ”Step up”-filmerna och ”Now you see me 2”) också är intresserad.

Varnar rivalerna

Han samarbetar med ett produktionsbolag som redan har inlett samtal med thailändska myndigheter och flera filmbolag. Chu varnade dessutom sina rivaler i ett tweet på onsdagen.

– Jag vägrar låta Hollywood ”vitmåla” berättelsen om den thailändska grotträddningen. Aldrig i livet. Skulle det hända kommer vi att se till att de får ett helvete. Det här är en vacker historia om människor som lyckas rädda andra människor. Så om någon är intresserad gör de bäst i att närma sig den på ett riktigt och respektfullt sätt, skriver Chu.









I Hollywood pågår en högst levande debatt om hur asiater ofta marginaliseras i filmer. Förra året anklagades skaparna bakom sci-fi-filmen ”Ghost in the shell” för att ”vitmåla” huvudpersonen. I serieboken är hon asiat, men i filmversionen spelades hon av Scarlett Johansson.

Det mest klassiska exemplet på ”vitmålning” av asiatiska rollfigurer är Mickey Rooneys komiska gestaltning av en japan i filmen ”Frukost på Tiffanys” (1961). Rollfiguren kom under de följande åren att bli alltmer omskriven som rasistisk.

Ska omvandlas till museum

Men det är inte bara Hollywood som är intresserade av att tjäna på räddningsinsatsen som fascinerade en hel värld. I går berättade BBC att grottkomplexet i norra Thailand ska omvandlas till ett museum.

– Det kommer att bli en stor attraktion för Thailand, sa räddningschefen Narongsak Osottanakorn på en presskonferens.

