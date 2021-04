Nakenkuppen är min favorit på Oscarsgalan

Tragisk historia bakom berömde streakaren

Publicerad: 24 april 2021 kl. 15.23

Uppdaterad: 25 april 2021 kl. 22.41

FILM

KRÖNIKA. En del tänker nog på när Marlon Brando vägrade ta emot sin Oscar och skickade fram en Apache-aktivist i stället.

Andra tänker kanske på när Faye Dunaway och Warren Beatty utnämnde fel film till vinnare.

Själv föredrar jag lite mer naket som mitt favoritögonblick på Oscarsgalan.

Datumet var 2 april 1974. David Niven stod på scenen mitt under Oscarsgalan och skulle just presentera Elizabeth Taylor när en spritt språngande naken man plötsligt kom springande fram från kulisserna och hann visa fredstecknet med vänsterhanden framför kamerorna innan han försvann. En lätt chockad och mycket road Niven fann sig snabbt och levererade en oförglömlig replik:

– Det enda skrattet den mannen förmodligen får är när han strippar och visar sina tillkortakommanden.

Sanningen bakom

Kanske var det lite för perfekt. Envisa rykten gjorde sedermera gällande att alla var med på skämtet, från galans producent till Niven själv. Det är en sådan där grej man aldrig bör kolla upp för noggrant, eftersom sanningen bara är en besvikelse.

Foto: TT NYHETSBYRÅN Robert Opel och David Niven på Oscarsgalan 1974.

Mannen som streakade hette Robert Opel och var en synnerligen speciell herre. Han jobbade som fotograf och lärare, men fick sparken som det sistnämnda efter Oscars-incidenten. Den gjorde honom dock berömd och så småningom öppnade han ett eget konstgalleri i San Francisco som spelade en viktig roll i gayvärlden genom att ställa ut numera sensationella namn som Robert Mapplethorpe och Tom of Finland. Han blev vän med John Waters, the ”pope of trash”.

Chockerande slut

Opel ställde upp som en plojkandidat i presidentvalet 1976 under en lämplig slogan: ”Inget att dölja”. Det anspelade på både hans streakande och Richard Nixon. Men hans liv fick ett chockerande slut då han mördades 1979 av två rånare i sitt konstgalleri.

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN Galan hålls i år på Union Station i Los Angeles för första gången.

Natten mellan söndag och måndag bänkar vi oss framför ännu en Oscargala, i år mer annorlunda än kanske någonsin förr. Vi kan bara hoppas på att det blir en fest med en och annan överraskning, som får oss att glömma det senaste årets sorgliga ursäkter till galor.

Må Robert Opels ande vila över spektaklet.

Glöm inte att gilla Aftonbladet FILM på Facebook och följa oss på Instagram för nyheter, trailers, recensioner och skön filmnostalgi.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 24 april 2021 kl. 15.23

LÄS VIDARE