”När jag behöver mod ser jag en Bergman-film”

Intervju med Steven Spielberg om ”Ready player one”

Det är Spielbergs största utmaning i livet 04:42

FILM 25 mars 2018 05:54

LONDON. Steven Spielberg har gjort många underhållande filmäventyr. Hans nya ”Ready player one” är en fartfylld tripp genom populärkulturen. Själv inspireras han från många håll. Även av Ingmar Bergman.

– När jag behöver bli påmind om att det krävs mod för att regissera - då ser jag på en Bergmanfilm, säger Steven Spielberg, 71.

Även Steven Spielberg hyllar den svenske regissören som föddes för 100 år sedan. Amerikanen berättar att han gillar den tidiga svenska filmhistorien.

Hans nya film är något helt annat.

En del mod behövdes för att göra ”Ready player one”. Steven Spielberg säger att det är ett av hans tre svåraste jobb, efter ”Hajen” och ”Rädda menige Ryan”.

– Svårigheterna handlar mycket om teknologin, och den är tråkig att prata om, säger Steven Spielberg. Folk kommer inte att se en film om teknologi utan en berättelse med onda killar och onda tjejer mot goda killar och goda tjejer. En gammaldag fin äventyrshistoria. Men det tog två och ett halv år att få till rätt nivå av realism i OASIS.

OASIS är den virtuella verklighet dit större delen av mänskligheten flyr år 2045 när filmen inleds. Med VR-glasögonen på kan man välja hur man ser ut och vad man gör. Huvudpersonen Wade är en ensam tonåring som bor i ett slumområde med husvagnar staplade på varandra.











1 av 4 | Foto: Jaap Buitendijk

”Ser fem filmer i veckan”

I OASIS blir han Parzival, en av spelarna som försöker hitta ett gyllene påskägg. Upphovsmannen till OASIS, James Halliday, var en excentrisk spelmakare som dött och lämnat efter sig ett testamente med gåtor.

Den som kan lösa dem och hitta tre nycklar får ärva OASIS, vilket ger makt och pengar nog att styra världen. Ett skurkföretag har en armé som försöker.

”Ready player one” är full av referenser till andra filmer, till spel, böcker, tv, populärkultur. Spelarna som jagar påskägget söker ledtrådar i James Hallidays favoriter.

Steven Spielberg är själv ett populärkulturellt fenomen, och hans filmer är en del av referenserna i ”Ready player one”.

– Jag ser fem filmer i veckan. Att se film och göra film är mina val i livet. Efter den största utmaningen, att fostra en familj, säger Steven Spielberg.

Om du skulle lista filmerna som formade din ungdom - vilka blir det?

– Det finns så många så det är omöjligt. Jag vet att den första film jag såg som fick mig att vilja bli regissör var ”Lawrence av Arabien”. Och jag vet att den första västern jag såg som fick mig att vilja resa västerut var John Fords ”Förföljaren” med John Wayne, säger Steven Spielberg. Men jag har alltid gillat alla sorter, alla genrer, Min smak i filmer svänger över hela registret.

Och musik?

– Jag var ett stort fan av Frank Sinatra. Jag älskade jazz och växte upp med det, säger Steven Spielberg. Min mamma spelade klassiskt piano och vårt hus var fyllt av Brahms, Beethoven, Chopin, Schumann, Schubert... Folk spelade stråkkvartetter i vårt vardagsrum. Jag upptäckte The Beatles och The Rolling Stones väldigt sent ,för jag var översvämmad av klassisk musik.

Trodde inte den kunde bli film

Ernest Cline skrev romanen ”Ready player one” som kom 2011 och blev ett bästsäljande fenomen. Han har själv förvandlat den till filmmanus.

– När jag skrev boken trodde jag inte den kunde bli film, säger Ernest Cline.

Dels på grund av alla rättigheterna, dels eftersom flera viktiga scener i boken inte är särskilt filmmässiga. Det är inte kul att se en kille stå och spela Drakar och demoner.

– Hade det varit en annan filmmakare hade det inte gått. Men han kan få loss rättigheterna till alla karaktärer eftersom alla vill vara med i en Steven Spielberg-film, säger Ernest Cline.

Boken och filmen handlar mycket om James Hallidays favoritfilmer, böcker och tv-serier. Är de också dina passioner?

– Många av dem, men James Halliday är mer besatt och nördig än jag, säger Ernest Cline. Jag är mer lik den unge Wade, en entusiast som älskar fenomen och vill dela den glädjen med andra. Steven Spielberg är min James Halliday. Min relation med Steven liknar Parzivals med Halliday.

Snart ska regissören ta tag i ett nytt äventyr. Den femte filmen om en av de största ikonerna ska komma på bio 2020.

Harrison Ford, 75, har återvänt till ett par andra berömda roller de senaste åren.

– Harrison lär fortsätta att göra filmer hela sitt liv, säger Steven Spielberg. Nu ska vi göra en sista Indiana Jones tillsammans.

FAKTA Steven Allan Spielberg Född: 18 december 1946

Bor: Kalifornien/New York

Familj: Gift med Kate Capshaw sedan 12991, sju barn. Förmögenhet: Beräknad av Forbes till 32 miljarder kronor.

Oscar: Tre stycken.

Filmer i urval: ”Duellen”, ”Hajen”, ”Närkontakt av tredje graden”, ”E.T”, ”Jakten pä den försvunna skatten”, ”Purpurfärgen”, ”Jurassic park”, ”Schindlers list”, ”Amistad”, ”Rädda menige Ryan”, ”Minority report”, ”München”. ”Tintins äventyr”, ”Spionernas bro”, ”The Post”.

Aktuell: ”Ready player one”.

25 mars 2018 05:54