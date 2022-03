Sven Wollters sista film – en våghalsig och ljuvlig mix av humor och allvar

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

DRAMAKOMEDI

Dag för dag

Regi Felix Herngren, med Sven Wollter, Marianne Mörck, Tomas von Brömssen, Martina Haag, William Spetz, Peter Magnusson, Felix Herngren.

En road movie om tre åldringar på husbilsresa genom Europa.

Felix Herngrens film är hans hittills bästa. En våghalsig mix av humor och allvar, som nog bäst kan beskrivas som en feelgood-film om – döden!

Det här är den andra svenska storfilmen som först sköts upp gång på gång av pandemin och sedan till sist fick premiär på en strömningstjänst, även i det här fallet C More.

Felix Herngren har många strängar på sin lyra, bland annat ”Solsidan”, ”Bonusfamiljen” och ”Folk med ångest”. Att han också fjantar sig som en i panelen i gräsliga tv-programmet ”Masked singer Sverige” glömmer vi, den här gången…

”Dag för dag” är hans mest allvarliga film, utan att för den skull ge avkall på humorn.

Utgångspunkten är tre människor på ett äldreboende.

Malte (Sven Wollter, 1934-2020) är en före detta kock som nog rumlat runt en hel del i sitt liv. Nu har han fått en elakartad tumör, försöker förgäves bedöva smärtorna med morfin och har i hemlighet bokat tid på en dödsklinik i Schweiz. Rut (Marianne Mörck) har gott om pengar och är förtjust i Malte. Gamle proggaren Tage (Tomas von Brömssen) börjar bli dement. Men är lika levnadsglad ändå, bara han får plugga in elgitarren i sin förstärkare och riva av någon gammal rockklassiker.

Där finns också vårdaren Katrin (Martina Haag), en sådan där typisk trotjänare uppfostrad i den gammaldags svenska folkhemsandan. Och städaren Simon (William Spetz), raka motsatsen, motvilligt kan han tänka sig göra något om han får betalt.

Alla tar plats på en händelserik husbilsresa genom Europa, mot dödskliniken i Schweiz. I utkanten av historien finns också Katrins otrogna make (Felix Herngren) och flirtiga granne (Peter Magnusson).

Wollter, Mörck och von Brömssen är ljuvliga i sitt samspel. Man skrattar med dem i de trivsamma stunderna, man blir djupt berörd av dem i de allvarliga, till exempel i de oundvikliga samtalen om döden (något som Malte inte riktigt förstår, vilket orsakar roliga missförstånd). Och Martina Haag har nog aldrig varit bättre förr.

Felix Herngrens tonträff är faktiskt nästan hundraprocentig här. Ämnet som avhandlas är ju känsligt, det är lätt att trampa snett, men här bjuds det på många skratt, fram till ett slut som inte borde lämna någon oberörd.

Och allt blir förstås extra rörande, för att Sven Wollter tragiskt nog gick bort innan premiären.

Filmen visas på C More.

(Visste du att…)

… det faktiskt var Martina Haag och William Spetz som hittade på historien från början?