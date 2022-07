Fin berättelse förvandlad till hopplös smet

I ”A journal for Jordan” driver skådespelarna runt i ett hav av pianoklink

helskärm ”A journal for Jordan”

A journal for Jordan

Regi Denzel Washington , med Chanté Adams, Michael B Jordan, Tamara Tunie, Robert Wisdom

FILMRECENSION Denzel Washington regisserar, baserat på den verkliga berättelsen om en soldat som hann skriva en dagbok till sin nyfödde son innan han dödades i Irak.

DRAMA Denzel Washington regisserar, baserat på Pulitzer-vinnande journalisten Dana Canedys "A journal for Jordan: A Story of love and honor" – memoarer hon skrev för att bearbeta sin partners död. Utgångspunkten: den livsvisdomsfyllda dagbok som förste sergeant Charles Monroe King hann skriva till sin nyfödde son innan han dödades i Irak. Här spelas Dana och Charles av Chanté Adams och Michael B Jordan, och i filmformat har deras berättelse förvandlats till kiosklitteratur av smetigaste slag. Tillsammans driver skådespelarna runt i ett hav av pianoklink, som manuspapper förklädda i peruk och känslokostymer. Fram och tillbaka i tiden, från förälskelse till svartsjuka till honnörporr och sonens uppväxt utan sin far, med stopp för en kyskt långsam dejtingperiod med yes maam och överdriven gentlemannamässighet när Charles/Michael B Jordan inte spelar med musklerna och gör armhävningar vid sängkanten. Så ja, det blir ett nej.



Finns att streama.