Filmstadens svar efter kostymförbudet på bio för ungdomar

Tiktok-trenden tar över biosalongerna – även i Sverige

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Stuart, Gru, Bob och Kevin i ”Minioner: berättelsen om Gru”.

Tiktok-trenden stoppas utomlands, men hur blir det i Sverige?

Nu svarar svenska biografkedjan Filmstaden på om även de kommer att förbjuda kostymklädda ungdomar.

Den nya Minioner-filmen ”Minioner: berättelsen om Gru” har lockat en storpublik till biosalongerna.

Men det har inte enbart varit positivt för biograferna. Enligt The Guardian har en Tiktok-trend skapat stora problem.

Tiktok-trend: går på bio i kostym

Trenden går ut på att ungdomar, framför allt tonårspojkar, klär upp sig i kostym och går på filmvisningen av ”Minioner: berättelsen om Gru”. Tanken är att de ska efterlikna filmens skurkaktiga karaktär Gru.

helskärm Kevin, Bob, Stuart och Gru i ”Minioner: berättelsen om Gru”.

Under visningarna har de ätit bananer, som är minionernas favoritmat, klappat, jublat högt och stökat ned biosalongerna. Nu har flera biografer i Storbritannien beslutat sig för att införa ett förbud.

”Barn i kostym släpps i nuläget inte in utan vuxet sällskap till 'Minioner: Berättelsen om Gru'. Det här beslutet är grundat i de problem vi upplevt de senaste två dagarna”, skriver biografkedjan The Regal på Twitter, enligt The Guardian.

helskärm Filmstaden om ”Minioner”-trenden.

Filmstadens svar

Caroline Hellström är pressansvarig på den svenska biografkedjan Filmstaden. I ett mejl till Aftonbladet skriver hon att även de svenska biograferna upplevt problem med Tiktok-trenden. De har inte planerat att förbjuda ungdomar i kostym, men har däremot fått ta till andra åtgärder.

”Trenden att ’göra en Gru’ har inneburit lite mer stök på vissa visningar men ett förbud är inte aktuellt. Istället ronderar vår personal oftare för att alla som besöker Filmstaden ska få en trevlig bioupplevelse”, skriver Hellström.